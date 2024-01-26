Економіка

14:48 26.01.2024

Кабмін напрацьовує зміни в підтримці переселенців із числа незахищених верств із продовженням виплат на проживання - Шмигаль

1 хв читати
Кабмін напрацьовує зміни в підтримці переселенців із числа незахищених верств із продовженням виплат на проживання - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявляє, що уряд напрацьовує зміни до законодавства щодо соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб із числа незахищених верств населення з одночасним продовженням виплат на проживання.

"З огляду на суспільний інтерес до питань, порушених в електронній петиції, напрацьовуються відповідні зміни до законодавства, зокрема щодо соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб із числа незахищених верств населення з одночасним продовженням відповідних виплат", - ідеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Водночас прем'єр наголосив, що допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам є лише одним з інструментів підтримки, і зазвичай сім'ї можуть отримувати одразу кілька видів допомог, зокрема субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, державну допомогу сім'ям з дітьми, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, пенсію особам з інвалідністю.

Як повідомлялося, 11 січня петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом залишити виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб із зони активних бойових дій та окупованих територій набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

11 січня в Міністерстві соціальної політики України заявили, що Кабмін має намір продовжити виплати на проживання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб на півроку.

 

Теги: #переселенці #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 24.01.2024
Шмигаль: Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу і підтримає Ukraine Facility

Шмигаль: Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу і підтримає Ukraine Facility

12:32 24.01.2024
Шмигаль: Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму"

Шмигаль: Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму"

11:07 24.01.2024
Шмигаль розпочав зустріч із Фіцо в Ужгороді, розраховує на конструктивний діалог

Шмигаль розпочав зустріч із Фіцо в Ужгороді, розраховує на конструктивний діалог

15:57 23.01.2024
Силам оборони Кабмін спрямував 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів і засобів захисту - Шмигаль

Силам оборони Кабмін спрямував 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів і засобів захисту - Шмигаль

18:06 22.01.2024
Туск запросив Шмигаля до Польщі для відновлення міжурядових консультацій

Туск запросив Шмигаля до Польщі для відновлення міжурядових консультацій

17:46 22.01.2024
Шмигаль запропонував польській стороні взяти участь у будівництві автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне

Шмигаль запропонував польській стороні взяти участь у будівництві автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне

17:46 22.01.2024
Україна очікує від Польщі кроків щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників - Шмигаль

Україна очікує від Польщі кроків щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників - Шмигаль

17:34 22.01.2024
Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами

Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами

17:27 22.01.2024
Шмигаль закликав Польщу допомогти в узгодженні Ukraine Facility, початку переговорів щодо вступу до ЄС і рішеннях щодо членства України в НАТО

Шмигаль закликав Польщу допомогти в узгодженні Ukraine Facility, початку переговорів щодо вступу до ЄС і рішеннях щодо членства України в НАТО

17:10 22.01.2024
Польща надала Україні військової допомоги майже на $3,5 млрд від початку повномасштабної війни - Шмигаль

Польща надала Україні військової допомоги майже на $3,5 млрд від початку повномасштабної війни - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. до 8,6%

Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування газу після 2024 року, але готова домовлятися з країнами ЄС

Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра

Раду з підтримки підприємництва буде сформовано вже сьогодні - Гороховський після зустрічі із Зеленським

ОСТАННЄ

"Укрнафта" у 2023 р. реалізувала майже 90 млн літрів пального в картах і талонах

Споживання електроенергії продовжує знижуватися, дефіциту не передбачається - "Укренерго"

НБУ допускає скорочення терміну повернення валютної виручки за іншими біржовими товарами, крім зернових

Експерти розробили Білу книгу щодо поводження з азбестовмісними матеріалами в Україні

Оператори ГРМ "Нафтогазу" перерахують 227 млн грн дивідендів до держбюджету

Законопроєкт про зміну умов функціонування ринку ОСЦПВ на фінальній стадії - АСБ

Море знову стало найвигіднішим каналом експорту українських агротоварів, найменш затребувана логістика через західні кордони - Сольський

НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. до 8,6%

П'ять із шести опитаних банкірів очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА