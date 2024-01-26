Кабмін напрацьовує зміни в підтримці переселенців із числа незахищених верств із продовженням виплат на проживання - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявляє, що уряд напрацьовує зміни до законодавства щодо соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб із числа незахищених верств населення з одночасним продовженням виплат на проживання.

"З огляду на суспільний інтерес до питань, порушених в електронній петиції, напрацьовуються відповідні зміни до законодавства, зокрема щодо соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб із числа незахищених верств населення з одночасним продовженням відповідних виплат", - ідеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Водночас прем'єр наголосив, що допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам є лише одним з інструментів підтримки, і зазвичай сім'ї можуть отримувати одразу кілька видів допомог, зокрема субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, державну допомогу сім'ям з дітьми, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, пенсію особам з інвалідністю.

Як повідомлялося, 11 січня петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом залишити виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб із зони активних бойових дій та окупованих територій набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

11 січня в Міністерстві соціальної політики України заявили, що Кабмін має намір продовжити виплати на проживання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб на півроку.