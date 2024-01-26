НБУ допускає скорочення терміну повернення валютної виручки за іншими біржовими товарами, крім зернових

Рішення про скорочення терміну повернення валютної виручки від експорту зернових зі 180 до 90 днів може бути розширено на інші біржові експортні товари, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій.

"Наразі на опрацюванні питання щодо інших біржових товарів, щоб також піти на певні кроки, щоб стимулювати повертати експортну виручку в цей важкий час для держави", - сказав він на пресбрифінгу в НБУ.

Гелетій повідомив, що за підсумками аналізу 200 агропромислових компаній експортна виручка в грудні 2023 року зросла в 1,6 раза проти жовтня.

За його словами, Нацбанк також посилив інформаційну співпрацю з Держмитслужбою та Держподатслужбою.

"Ми маємо отримати митні декларації з кодом товару, з країною походження, і ми, власне, про це з митницею домовилися і підписали відповідні протоколи між Національним банком і митною службою. Також домовилися про поліпшення обміну інформацією, формалізували домовленості з податковою службою", - зазначив він.