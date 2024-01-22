Кабмін виділив кошти з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад

Уряд України в січні виділив 657 млн грн із резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад, зокрема, на закупівлю техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв'язку, ремонт і утримання техніки, повідомляє пресслужба міністерства оборони.

"Загалом уряд виділив Міноборони 657 млн грн (з них Державній спеціальній службі транспорту - 10,7 млн грн). Окремо від цієї суми Головному управлінню розвідки міністерства оборони виділили 10,524 млн грн", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони в понеділок.

Як повідомляється, Міноборони спрямує ці гроші на закупівлю техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв'язку, виробництво боєприпасів, ремонт і утримання техніки, а також запасних і комплектувальних частин до неї. Кожна з бригад формує цю потребу індивідуально.

Як наголошується в повідомленні, згідно з підходом Генерального штабу ЗСУ, виділені Кабміном кошти "розподіляють так: від 1 до 10 млн грн кожній бригаді за принципами: пріоритет надають військовим частинам, які беруть безпосередню участь у бойових діях; враховано організаційну структуру та чисельність особового складу (умовно, піхоті - більше, льотчикам - менше, бо літаки обслуговують у централізованому порядку)".

"Наразі Міноборони очікує на сформовані потреби кожної військової частини, після чого розрахунки узагальнить Генеральний штаб. Потім Міноборони підготує відповідний запит до Міністерства фінансів, після чого кошти спрямовуються до Міноборони та спрямовуються до військових частин", - ідеться в повідомленні.

"Виділення коштів з резервного фонду спричинене змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році. Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО в січні, то новий механізм запрацює з лютого. Тож Уряд для закриття "фінансового розриву" у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним - процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням", - прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.