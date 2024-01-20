Котін: мінування периметра ЗАЕС - черговий злочин окупантів

Виконувач обов'язків голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін назвав мінування периметра тимчасово окупованої ЗАЕС черговим злочином росіян.

"Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС залишатиметься крихкою та небезпечною, доки росіяни перебуватимуть там. Єдиний вихід - повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Тільки тоді відновлення ядерної та радіаційної безпеки на станції стане можливим", - зазначив Котін, якого цитує "Енергоатом" у телеграм-каналі.

За словами Котіна, окупація росією ядерного об'єкта - Запорізької АЕС - єдиний випадок у світі. При цьому "російське військове і політичне керівництво не соромиться говорити світові про те, що вони чинять ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території атомної станції, яка працює", наголосив очільник "Енергоатома".

У повідомленні генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, опублікованому на сайті МАГАТЕ 19 січня, йдеться, що росіяни знову замінували периметр тимчасово окупованої ЗАЕС.

"Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами об'єкту, раніше ідентифіковані інспекторами МАГАТЕ на станції та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову встановлені. Це зона обмеженого доступу, недоступна робочому персоналу станції", - йдеться у звіті Агентства.

Генеральний директор Гроссі повторив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ.

"За час перебування рашистів на Запорізькій АЕС станція перебувала у восьми повних і одному частковому блекауті. Кожна така подія є надзвичайно небезпечною для ядерної та радіаційної безпеки всього континенту", - зазначає "Енергоатом".

Джерело: https://t.me/energoatom_ua/16483