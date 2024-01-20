Економіка

16:19 20.01.2024

Котін: мінування периметра ЗАЕС - черговий злочин окупантів

2 хв читати
Котін: мінування периметра ЗАЕС - черговий злочин окупантів

Виконувач обов'язків голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін назвав мінування периметра тимчасово окупованої ЗАЕС черговим злочином росіян.

"Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС залишатиметься крихкою та небезпечною, доки росіяни перебуватимуть там. Єдиний вихід - повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Тільки тоді відновлення ядерної та радіаційної безпеки на станції стане можливим", - зазначив Котін, якого цитує "Енергоатом" у телеграм-каналі.

За словами Котіна, окупація росією ядерного об'єкта - Запорізької АЕС - єдиний випадок у світі. При цьому "російське військове і політичне керівництво не соромиться говорити світові про те, що вони чинять ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території атомної станції, яка працює", наголосив очільник "Енергоатома".

У повідомленні генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, опублікованому на сайті МАГАТЕ 19 січня, йдеться, що росіяни знову замінували периметр тимчасово окупованої ЗАЕС.

"Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами об'єкту, раніше ідентифіковані інспекторами МАГАТЕ на станції та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову встановлені. Це зона обмеженого доступу, недоступна робочому персоналу станції", - йдеться у звіті Агентства.

Генеральний директор Гроссі повторив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ.

"За час перебування рашистів на Запорізькій АЕС станція перебувала у восьми повних і одному частковому блекауті. Кожна така подія є надзвичайно небезпечною для ядерної та радіаційної безпеки всього континенту", - зазначає "Енергоатом".

Джерело: https://t.me/energoatom_ua/16483

Теги: #енергоатом #заес #котін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 20.01.2024
Росіяни знову замінували ЗАЕС – МАГАТЕ

Росіяни знову замінували ЗАЕС – МАГАТЕ

14:49 18.01.2024
Майно окупованої ЗАЕС передають до статутного капіталу "Енергоатому" так само, як і майно інших атомних станцій, - Котін

Майно окупованої ЗАЕС передають до статутного капіталу "Енергоатому" так само, як і майно інших атомних станцій, - Котін

15:12 14.01.2024
Росіяни відмовили в доступі до реакторної зали енергоблоку №6 ЗАЕС новій групі МАГАТЕ

Росіяни відмовили в доступі до реакторної зали енергоблоку №6 ЗАЕС новій групі МАГАТЕ

14:26 13.01.2024
"Енергоатом" закрив свій обсяг компенсації тарифів на е/е для населення за 2023 р. і частину боргів за попередні періоди - загалом 128 млрд грн

"Енергоатом" закрив свій обсяг компенсації тарифів на е/е для населення за 2023 р. і частину боргів за попередні періоди - загалом 128 млрд грн

18:50 12.01.2024
МАГАТЕ здійснило 15-ту з вересня 2022 року ротацію на окупованій ЗАЕС - ДІЯРУ

МАГАТЕ здійснило 15-ту з вересня 2022 року ротацію на окупованій ЗАЕС - ДІЯРУ

19:15 11.01.2024
"Енергоатом" зареєстровано як акціонерне товариство

"Енергоатом" зареєстровано як акціонерне товариство

13:15 04.01.2024
Недопуск МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС - спроба російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції - голова "Енергоатому"

Недопуск МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС - спроба російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції - голова "Енергоатому"

21:01 03.01.2024
Експертів МАГАТЕ вперше не пустили до реакторного залу енергоблоку ЗАЕС, який перебував у холодному зупині

Експертів МАГАТЕ вперше не пустили до реакторного залу енергоблоку ЗАЕС, який перебував у холодному зупині

18:31 29.12.2023
"Енергоатом" перетворено на акціонерне товариство

"Енергоатом" перетворено на акціонерне товариство

12:50 29.12.2023
"Енергоатом" у 2023 р. збільшив дохід від продажу е/е на 30%

"Енергоатом" у 2023 р. збільшив дохід від продажу е/е на 30%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

Кабмін затвердив механізм розподілу 33,4 млрд грн субвенції місцевим громадам, насамперед звільненим і прифронтовим

Глава Concorde Capital прямував до Давоса для залучення інвестицій у "Кривий Ріг Цемент" - заява компанії

АМКУ оштрафував підприємства групи "Нафтогаз" на 1,7 млрд грн

Зеленський відзначає стабільність фінансової системи "без емісії"

ОСТАННЄ

У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, найімовірніше, через витік газу - Міненерго

Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

Гетманцев ініціював проведення відкритих комітетських слухань щодо нелегального тютюнового ринку

Кабмін обмежив продаж тютюнових виробів й алкоголю в duty-free

Гетманцев: "Зрада" скасовується - у Раді високо оцінили запуск другого етапу ринку землі

Кабмін затвердив механізм розподілу 33,4 млрд грн субвенції місцевим громадам, насамперед звільненим і прифронтовим

ОГТСУ приєднався до створення газового коридору "Північ-Південь" разом із 6 іншими країнами

Після перемоги у війні частка будівельних матеріалів в "Епіцентрі" сягне 20% - Герега

Holtec назвала відкриття Україною ЦСВЯП надзвичайно важливим досягненням у 2023 році

Глава Concorde Capital прямував до Давоса для залучення інвестицій у "Кривий Ріг Цемент" - заява компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА