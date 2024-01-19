Економіка

18:18 19.01.2024

Гетманцев: "Зрада" скасовується - у Раді високо оцінили запуск другого етапу ринку землі

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Гетманцев: "Зрада" скасовується - у Раді високо оцінили запуск другого етапу ринку землі

В Україні з початку січня 2024 року придбано 68 ділянок загальною площею 216 га, водночас 87% договорів купівлі-продажу було підписано на вторинному ринку, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі у п'ятницю.

"В останні декілька місяців перед відкриттям другого етапу ринку землі покотилась чергова "зрада" – після збільшення стелі зі 100 га до 10 000 га "латифундисти" просто знищать дрібних фермерів, які не конкуренти для перших за своїми фінансовими можливостями", - повідомив він, зазначивши, що був переконаний: чергової "зради", як і при впровадженні першого етапу ринку землі, не трапиться.

За його інформацією, від початку 2024 року під час підписання договорів купівлі-продажу розмір однієї земельної ділянки становив менше ніж 3,2 га. Крім того, у 87% їх покупцями були фізичні особи.

"Ажіотажу нема, масової скупівлі по 10 тисяч в одні руки – нема, ціни – на ринковому рівні, чергова "зрада" – скасовується", - констатував Гетманцев.

Голова парламентського фінансового комітету нагадав, що під час впровадження першого етапу запуску ринку землі в громадськості були аналогічні побоювання. Однак вони не виправдалися.

"Нічого з цього не сталося, все відбулося з точністю до навпаки: за 2,5 роки від відкриття ринку було продано лише 1% сільськогосподарських земель, з яких 99,5% залишилися в аграрному виробництві", - написав Гетманцев.

За його інформацією, здача громадами в оренду сільгоспземель комунальної власності через платформу "Prozorro.Продажі" принесла їм у середньому 355 млн грн щорічного доходу. Середньозважена вартість землі 2023 року зросла на 10,4%, удвічі перекривши рівень інфляції, - до 38,5 тис. грн/га, а капіталізація ринку сільгоспземель збільшилася на 115,1 млрд грн.

Теги: #ринок_землі #гетманцев

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