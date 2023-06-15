ВАР пропонує відкласти запуск ринку землі для юросіб до закінчення війни в Україні

Запуск ринку землі для юридичних осіб під час воєнного стану в Україні може зашкодити національним інтересам і негативно позначиться на розвитку сільського господарства, зокрема малого та середнього агробізнесу, заявили учасники Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) під час зустрічі з міністром агрополітики Миколою Сольським.

"Українські аграрії сьогодні мають фінансові труднощі. Внаслідок воєнного конфлікту багато сільськогосподарських підприємств зазнали значних збитків. Руйнування і втрати спричинили фінансовий дефіцит, що ускладнює діяльність та розвиток агробізнесу. У таких умовах аграрії змушені працювати у збиток, намагаючись зберегти свої підприємства та забезпечити продовольчу безпеку країни", - навів слова голови ВАР Андрія Дикуна сайт бізнес-об'єднання.

На думку учасників ВАР, відсутність повноцінного експорту негативно позначається на аграрному бізнесі, призводить до скорочення доходів, втрати стабільності на ринку й обмежує можливості розвитку та модернізації. Складнощі з експортом зернових культур призводять до перенасичення внутрішнього ринку і зниження цін на продукцію.

"У таких умовах середні та малі аграрії не зможуть конкурувати з великим агробізнесом, бо не мають достатньо коштів для купівлі землі", - зазначили фермери.

Вони висловилися категорично проти продажу землі державної власності та наголосили на важливості дії такої заборони на законодавчому рівні.