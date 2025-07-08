Інтерфакс-Україна
Економіка
11:23 08.07.2025

Податковий комітет Ради наполягає на запровадженні мита на сою та ріпак, аграрний - проти - ВАР

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Податковий комітет Ради наполягає на запровадженні мита на сою та ріпак, аграрний - проти - ВАР

Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради не підтримав ініціативу щодо введення 10%-го мита на експорт сої та ріпаку, повідомила Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

Згідно з повідомленням, на засіданні парламентського комітету 7 липня проти проголосували 16 членів комітету.

"Попри чітку позицію аграрного комітету, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, навпаки, рекомендує запровадити мита ", - додали у ВАР.

Верховна Рада готується розглянути "соєво-ріпакові " правки у складі законопроєкту №13157, який готують до другого читання. До документа також внесено інші податкові ініціативи, зокрема правку щодо виплат патронажних дивідендів у сільгоспкооперативах.

"Соєві правки" – це зміни до Податкового кодексу України, запроваджені наприкінці 2017 року. Вони стосувалися порядку відшкодування ПДВ (податку на додану вартість) під час експорту сої та ріпаку.

Генеральний директор асоціації "Укроліяпром " Степан Капшук кілька років поспіль пропонував заборонити вивезення 50% врожаю ріпаку з країни, щоб збільшити завантаження українських переробних потужностей, яким, зокрема 2024 року, суттєво не вистачало сировини.

Згодом заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський підготувава законопроєкт №13134, в якому правкою №40 передбачалося запровадження 10%-го експортного мита на ріпак та сою. Він аргументував свою ініціативу тим, що українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%, і якщо їх задіяти, Україна отримає додаткових 7,3 млрд грн доходів у державний бюджет на фінансування ЗСУ, а додаткові $238 млн дозволять побудувати десятки заводів, створити тисячі нових робочих місць.

Низка асоціацій розкритикували ідею законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, шляхом укладення договорів керованого доступу", яка передбачала встановлення мита на експорт сої та ріпаку з України. На переконання бізнес-об`єднань, вони є дискримінаційними по відношенню до малих та середніх виробників, мають на меті збільшення прибутків переробників за рахунок малих і середніх аграріїв та порушують угоду про асоціацію з ЄС.

Верховна Рада 18 червня не підтримала цю ініціативу.

 

Теги: #агро #вар #експорт

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