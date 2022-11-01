Економіка

19:13 01.11.2022

В Україні за два тижні продано 5,54 тис. га сільгоспземель

3 хв читати
В Україні за два тижні продано 5,54 тис. га сільгоспземель

В Україні за минулі два тижні, 17-31 жовтня, укладено 2,99 тис. угод із земельними ділянками сільгосппризначення загальною площею 5,54 тис. га, що відповідно на 26,1% і 24,4% менше за показники за попередній період, 3-17 жовтня.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у вівторок, загалом за період з 1 липня 2021 року по 31 жовтня 2022 року, впродовж якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 129,21 тис. транзакцій на земділянки загальною площею 294,84 тис. га.

Згідно з даними відомства, за період 17-31 жовтня щодня укладалися в середньому 214 угод із землею сільгосппризначення загальною площею 0,39 тис. га/добу, тоді як упродовж 3-17 жовтня щодобові показники ринку землі становили в середньому 289 угод на загальну площу 0,52 тис. га/добу, 19 вересня - 3 жовтня - 93 угоди на загальну площу 0,17 тис. га/добу, за тиждень 12-19 вересня - 210 угод загальною площею 0,4 тис. га/добу, за тиждень 22-29 серпня - 164 угоди на 0,28 тис. га/добу.

Ця цифра все ще значно нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми довоєнними даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 38,4 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська - 25,9 тис. га, Полтавська - 23,8 тис. га, Кіровоградська - 23,5 тис. га і Херсонська - 21 тис. га області.

Уточнюється, що за минулі два тижні найбільше землі сільгосппризначення продано в Хмельницькій області (653 га), а також у Дніпропетровській (575 га), Вінницькій (527 га), Полтавській (514 га) і Кіровоградській (446 га) областях.

За даними Мінагрополітики, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну укладено 28,24 тис. угод із сільгоспземлею загальною площею 50,32 тис. га. Найбільше за час війни земділянок продано в Хмельницькій (5,58 тис. га), Полтавській (5,41 тис. га), Вінницькій (5,40 тис. га), Кіровоградській (5,15 тис. га) і Дніпропетровській (4,66 тис. га) областях.

Уточнюється, що за минулі два тижні середня ціна 1 га сільгоспземлі зросла на 3,2% порівняно з попереднім двотижневим звітним періодом - до 38,39 тис. грн/га.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, запущений в Україні в рамках здійснюваної урядом земельної реформи, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї або кількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.

 

Теги: #статистика #ринок_землі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 31.10.2022
Майже 1 тис. нелегалів переправилися за день до Британії через протоку Ла-Манш

Майже 1 тис. нелегалів переправилися за день до Британії через протоку Ла-Манш

08:47 30.10.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 630 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 630 млн

08:41 24.10.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 627,6 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 627,6 млн

08:43 18.10.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 625 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 625 млн

19:16 17.10.2022
В Україні за два тижні продано 7,33 тис. га сільгоспземель

В Україні за два тижні продано 7,33 тис. га сільгоспземель

19:29 03.10.2022
Дефіцит держбюджету України у вересні підскочив до 76,5 млрд грн

Дефіцит держбюджету України у вересні підскочив до 76,5 млрд грн

08:40 03.10.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі досягла 618 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі досягла 618 млн

19:58 02.10.2022
Мікрогранти на 50 млн грн у шостій хвилі програми "Власна справа" отримають 211 підприємців

Мікрогранти на 50 млн грн у шостій хвилі програми "Власна справа" отримають 211 підприємців

20:22 01.10.2022
Експорт у рамках "зернової ініціативи" досяг 5,7 млн тонн

Експорт у рамках "зернової ініціативи" досяг 5,7 млн тонн

08:53 30.09.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 617 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 617 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету в жовтні становив 143,4 млрд грн

Країни ЄС акумулювали у фонді відновлення України Енерджі Ком'юніті EUR25,5 млн - єврокомісар

Міжнародна конференція про допомогу Україні взимку відбудеться у Парижі 13 грудня - Єлисейський палац

Кабмін звільнив Вітренка з посади глави "Нафтогазу"

ЄС збільшить підтримку енергетичного сектора України – єврокомісар

ОСТАННЄ

Дефіцит держбюджету в жовтні становив 143,4 млрд грн

Країни ЄС акумулювали у фонді відновлення України Енерджі Ком'юніті EUR25,5 млн - єврокомісар

Координаційний центр не планує на середу рух суховантажів у рамках Чорноморської зернової ініціативи

В Україні з 1 листопада заборонено ввезення алкогольної продукції з етикетками "Cognac"/"Коньяк" – Мінагрополітики

Міжнародна конференція про допомогу Україні взимку відбудеться у Парижі 13 грудня - Єлисейський палац

НБУ створив нову вертикаль підпорядкування "Фінансова стабільність" на чолі з першим заступником голови Рожковою

Росія продовжить спроби знищити українську енергосистему, водо- і теплозабезпечення - Шмигаль

Закон про поштовий зв’язок суперечать угоді України про Асоціацію з ЄС та створює корупційні ризики

Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів

Кабмін звільнив Вітренка з посади глави "Нафтогазу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА