Економіка

17:46 19.01.2024

Кабмін затвердив механізм розподілу 33,4 млрд грн субвенції місцевим громадам, насамперед звільненим і прифронтовим

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Кабмін затвердив механізм розподілу 33,4 млрд грн субвенції місцевим громадам, насамперед звільненим і прифронтовим

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю затвердив механізм розподілу 33,4 млрд грн субвенції місцевим об'єднаним територіальним громадам, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затверджуємо механізм, яким буде розподілено додаткову субвенцію. Мова про 33,4 млрд грн. Суттєва сума, яка допоможе місцевій владі виконувати всі необхідні видатки для стійкості та розвитку нашої держави", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, підтримку надаватимуть у два етапи.

"Насамперед виділяємо кошти громадам, які цього найбільше потребують. Зокрема, йдеться про деокуповані території та території, де ведуться бойові дії", - розповів Шмигаль.

Теги: #громади #субвенції

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