Лише два комплексних плани розвитку громад в Україні затверджено на сьогодні – Шуляк

На сьогодні лише дві громади в Україні затвердили комплексні плани просторового розвитку, парламент відтермінував завершення процесу їх створення до 2028 року, повідомила очільниця комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Ми живемо із дуже застарілою містобудівною інформацією, тому Верховна Рада у 2021 році виправила цю помилку і встановила, що місцеві ради з 1 січня 2025 року мають розробити новий вид документації – комплексний план просторового розвитку. Проте парламент кілька тижнів тому відтермінував застосування цього закону і переніс термін на 2028 рік, бо місцева влада виявилася неготовою", – розповіла народна депутатка на конференції "Будівництво та інфраструктура: ключові галузі зростання економіки" у Києві в четвер.

Вона констатувала, що станом на сьогодні на всю Україну лише два просторових плани зроблено і затверджено: один у Хмельницькій області і один у селищній громаді в Харківській області.

За словами Шуляк, відсутність комплексних планів перешкоджає ефективній боротьбі з корупцією у сфері землевпорядкування і містобудування та побудови прозорих та якісних правил у цих сферах. Крім того це заважає роботі інвесторів.