Мінсоцполітики розробило порядок надання субвенції на формування житлового фонду для маломобільних громадян
Міністерство соціального політики, сім’ї та єдності України розробило порядок надання громадам субвенції на формування житлового фонду, пристосованого під потреби маломобільних громадян.
"Уряд додатково виділив 1 млрд грн, щоб саме органи місцевого самоврядування змогли швидко відновити, переобладнати місця тимчасового проживання, житло для маломобільних груп населення. Порядок розподілення субвенцій громадам вже розроблений, ми чекаємо підписання закону", - повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко на брифінгу щодо евакуації з Донецької та Дніпропетровської областей.
Це може допомоги вирішити вкрай гостре питання найбільш вразливої категорії, адже для більш ніж 2 тис маломобільних громадян, які потребують евакуації з Донецької та Дніпропетровської областей, наразі доступні лише 260 місць в інтернатних закладах та стаціонарних відділеннях, зазначила чиновниця.