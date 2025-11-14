Уряд розширив повноваження громад щодо відновлення багатоквартирних будинків

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє громадам самостійно запускати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків у межах експериментального проєкту, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Ми передаємо громадам більше повноважень, щоб відновлення пошкоджених домівок відбувалося швидше. Ухвалення рішень на місцях дозволить громадам оперативніше визначати пріоритети, запускати ремонтні роботи та підтримувати родини, чиї домівки зруйнувала країна-агресорка", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, слова котрого наведено у пресрелізі відомства.

Зазначається, що згідно з експериментальним механізмом відновлення технічне обстеження та підготовка до старту ремонтних робіт відбуваються одночасно. Також відтепер громади можуть визначати пріоритетні будинки для ремонту, формувати переліки та розпочинати відновлення швидше, без необхідності ухвалення відповідного рішення військовими адміністраціями.

Передусім за швидким механізмом будуть відновлювати будинки, які можна відремонтувати у короткі строки, а також житло, де проживають соціально вразливі родини.