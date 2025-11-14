Інтерфакс-Україна
Події
17:47 14.11.2025

Уряд розширив повноваження громад щодо відновлення багатоквартирних будинків

1 хв читати
Уряд розширив повноваження громад щодо відновлення багатоквартирних будинків
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє громадам самостійно запускати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків у межах експериментального проєкту, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Ми передаємо громадам більше повноважень, щоб відновлення пошкоджених домівок відбувалося швидше. Ухвалення рішень на місцях дозволить громадам оперативніше визначати пріоритети, запускати ремонтні роботи та підтримувати родини, чиї домівки зруйнувала країна-агресорка", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, слова котрого наведено у пресрелізі відомства.

Зазначається, що згідно з експериментальним механізмом відновлення технічне обстеження та підготовка до старту ремонтних робіт відбуваються одночасно. Також відтепер громади можуть визначати пріоритетні будинки для ремонту, формувати переліки та розпочинати відновлення швидше, без необхідності ухвалення відповідного рішення військовими адміністраціями.

Передусім за швидким механізмом будуть відновлювати будинки, які можна відремонтувати у короткі строки, а також житло, де проживають соціально вразливі родини.

Теги: #житло #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:15 14.11.2025
ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

01:12 14.11.2025
ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

21:46 13.11.2025
Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

15:12 12.11.2025
Більше мільйона переміщених українців змушені витрачати заощадження на оренду житла

Більше мільйона переміщених українців змушені витрачати заощадження на оренду житла

15:08 12.11.2025
УЧХ розпочав новий цикл програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин

УЧХ розпочав новий цикл програми соціального відновлення ветеранів та їхніх родин

13:02 10.11.2025
О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

О.Кулеба: Ліквідація наслідків удару РФ по критичній інфраструктурі країни триває, тепло- та водопостачання відновлюється

19:59 09.11.2025
Відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово - Зеленський

Відновлення енергетичної системи відбувається цілодобово - Зеленський

22:56 08.11.2025
Опалення в Полтаві буде відновлено вночі, по області розгорнули Пункти незламності

Опалення в Полтаві буде відновлено вночі, по області розгорнули Пункти незламності

19:10 06.11.2025
Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

13:06 05.11.2025
Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання

Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання

ВАЖЛИВЕ

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

ОСТАННЄ

У Києві рух транспорту мостом Метро через Дніпро 15–16 листопада частково обмежуватимуть

Магістральний водогін на Миколаївщині реконструюють за EUR3,6 млн гранту від Impact Fund Denmark - Nefco

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільні закупівлі БМП

Запущено серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів "шахедів" Octopus

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині

Зеленський підписав закон про 50 тис. грн на народження дитини та інші виплати на дітей

Апеляційний суд у грудні розглядатиме по суті справу за позовом УПЦ (МП) до Києво-Печерської лаври щодо розірвання договору оренди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА