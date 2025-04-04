Інтерфакс-Україна

Економіка

21:53 04.04.2025

Кабмін погодив перший внесок 2 млрд грн на підтримку 200 прифронтових і прикордонних громад у 8 областях – Зеленський

1 хв читати
Кабмін погодив перший внесок 2 млрд грн на підтримку 200 прифронтових і прикордонних громад у 8 областях – Зеленський

Кабінет міністрів погодив перший внесок 2 млрд грн на підтримку 200 прифронтових і прикордонних громад у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Луганській областях, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні урядовці вже погодили параметри підтримки. Йдеться про перший внесок – щонайменше це буде 2 мільярди гривень для 200 громад на Донеччині, в Запоріжжі, Харківщина, Херсонщина, Сумщина, Чернігівщина, Миколаївська область та Луганщина. Також – громади Дніпровщини. Будемо дивитися на результат використання цих коштів і будемо продовжувати цю фінансову підтримку", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п’ятницю.

За його словами, ці кошти можна буде використати додатково на найбільш гострі безпекові потреби, "те, що стосується передусім захисту людей, ремонту й відновлення, спеціального транспорту, будівництва укриттів".

Президент доручив уряду оперативно спрямувати кошти в громади.

3 квітня Зеленський за результатами своєї зустріч з керівниками громад у Чернігівській області повідомив, що наступного тижня уряд має прийти рішення щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових та прикордонних з РФ громад.

 

Теги: #кабмин #підтримка #зеленський #громади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 04.04.2025
Зеленський: Нові тарифи США це не дуже добре, але на українську економіку і постачання зброї вони ніяк не вплинуть

Зеленський: Нові тарифи США це не дуже добре, але на українську економіку і постачання зброї вони ніяк не вплинуть

20:23 03.04.2025
Зеленський заслухав доповідь військових про перебіг Курської операції

Зеленський заслухав доповідь військових про перебіг Курської операції

19:25 03.04.2025
Зеленський обговорив з командирами підрозділів на Сумщині основні потреби

Зеленський обговорив з командирами підрозділів на Сумщині основні потреби

19:21 03.04.2025
Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

16:29 03.04.2025
США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

15:02 03.04.2025
Зеленський обговорив з керівниками територіальних громад Чернігівщини підтримку підприємців

Зеленський обговорив з керівниками територіальних громад Чернігівщини підтримку підприємців

13:08 03.04.2025
Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де російські окупанти майже місяць тримали всіх жителів села

Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де російські окупанти майже місяць тримали всіх жителів села

19:05 02.04.2025
Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

16:53 02.04.2025
Зеленський обговорив з підприємцями Дніпровщини підтримку бізнесу у регіоні

Зеленський обговорив з підприємцями Дніпровщини підтримку бізнесу у регіоні

16:01 02.04.2025
Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити - Зеленський

Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Голова НКЦПФР вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів

Мита США не вплинуть на курс валют та ціни на продукти в Україні – перша віце-прем’єрка

НКЦПФР вдалося сформувати кістяк команди нової генерації – голова

ЄБРР, IFC та ЧБТР надали "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС 147 МВт на Волині

Виконання маяку програми МВФ щодо перевірки НКЦПФР було перенесено через брак фінансування – голова Комісії

ОСТАННЄ

ФРС не змінюватиме базову ставку до отримання більшої ясності - Павелл

Обмеження переказів фізосіб збереглися й після припинення обмежень НБУ завдяки міжбанківському меморандуму

"ГарПок" працює над дорожньою картою погашення понад 22 млрд грн боргів перед ВДЕ

ДОТ за час існування зекономив 15% на закупівлях ПММ

Вартість оренди комерційних площ у складі ЖК майже досягла довоєнного рівня

Деякі українські металургійні компанії можуть вийти з ринку США через підвищення мит - ЄБА

УЗ відновила після кібератаки частину функцій в особистому кабінеті на "E-Портал УЗ-Карго"

АМКУ застеріг виробників яєць від надмірного експорту, що загрожує внутрішньому ринку

Ощадбанк продовжив термін дії карток до 31 грудня 2025 року

ДОТ планує закупівлю бензинів на пік зниження цін на нафту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА