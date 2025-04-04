Кабмін погодив перший внесок 2 млрд грн на підтримку 200 прифронтових і прикордонних громад у 8 областях – Зеленський

Кабінет міністрів погодив перший внесок 2 млрд грн на підтримку 200 прифронтових і прикордонних громад у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Луганській областях, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні урядовці вже погодили параметри підтримки. Йдеться про перший внесок – щонайменше це буде 2 мільярди гривень для 200 громад на Донеччині, в Запоріжжі, Харківщина, Херсонщина, Сумщина, Чернігівщина, Миколаївська область та Луганщина. Також – громади Дніпровщини. Будемо дивитися на результат використання цих коштів і будемо продовжувати цю фінансову підтримку", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п’ятницю.

За його словами, ці кошти можна буде використати додатково на найбільш гострі безпекові потреби, "те, що стосується передусім захисту людей, ремонту й відновлення, спеціального транспорту, будівництва укриттів".

Президент доручив уряду оперативно спрямувати кошти в громади.

3 квітня Зеленський за результатами своєї зустріч з керівниками громад у Чернігівській області повідомив, що наступного тижня уряд має прийти рішення щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових та прикордонних з РФ громад.