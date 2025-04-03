Інтерфакс-Україна

Події

19:21 03.04.2025

Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

1 хв читати
Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

Наступного тижня уряд має прийти рішення щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових та прикордонних з РФ громад, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами своєї зустріч з керівниками громад у Чернігівській області.

"Вирішили сьогодні спрямувати додаткові кошти для підтримки всіх таких громад – прикордонних, на межі з ворогом, а також прифронтових. Наступного тижня урядовці повинні це вирішити: додаткові кошти – відчутні кошти – на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань", - сказав президент у вечірньому зверненні у четвер.

 

Теги: #підтримка #зеленський #громади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 03.04.2025
Зеленський обговорив з командирами підрозділів на Сумщині основні потреби

Зеленський обговорив з командирами підрозділів на Сумщині основні потреби

16:29 03.04.2025
США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

15:02 03.04.2025
Зеленський обговорив з керівниками територіальних громад Чернігівщини підтримку підприємців

Зеленський обговорив з керівниками територіальних громад Чернігівщини підтримку підприємців

13:08 03.04.2025
Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де російські окупанти майже місяць тримали всіх жителів села

Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де російські окупанти майже місяць тримали всіх жителів села

19:05 02.04.2025
Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

16:53 02.04.2025
Зеленський обговорив з підприємцями Дніпровщини підтримку бізнесу у регіоні

Зеленський обговорив з підприємцями Дніпровщини підтримку бізнесу у регіоні

16:01 02.04.2025
Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити - Зеленський

Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити - Зеленський

15:53 02.04.2025
Зеленський доручив уряду виконати прохання підприємців за результатами зустрічі в Дніпрі

Зеленський доручив уряду виконати прохання підприємців за результатами зустрічі в Дніпрі

15:26 02.04.2025
Зеленський обговорив працевлаштування та спортивну реабілітацію ветеранів з представниками проєкту Титани.UA у Дніпрі

Зеленський обговорив працевлаштування та спортивну реабілітацію ветеранів з представниками проєкту Титани.UA у Дніпрі

11:08 02.04.2025
Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

В Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей

ОСТАННЄ

СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

Прессекретар Білого дому просить інвесторів довіритися Трампу

Україна вважає чинними домовленості про "енергетичне перемир'я" – Паліса

Рух "синьою" гілкою київського метро відновлено, пасажир вижив

Пасажирка потрапила під поїзд на ст.м. "Контрактова площа", чотири станції закриті на вхід

Розмови про перезапуск ЗАЕС "Росатомом" є прямим порушенням норм ядерної та радіаційної безпеки – "Енергоатом"

Грузія скоротила до року право перебування в країні для громадян України, які в’їжджають без візи

Путін очікує, що Трамп змусить Україну піти на поступки, яких він хоче, – ЗМІ

УЗ повернула користувачам придбані до кібератаки електронні квитки

Речник МЗС спростував звинувачення у втручанні в справи Малі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА