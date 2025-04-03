Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

Наступного тижня уряд має прийти рішення щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових та прикордонних з РФ громад, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами своєї зустріч з керівниками громад у Чернігівській області.

"Вирішили сьогодні спрямувати додаткові кошти для підтримки всіх таких громад – прикордонних, на межі з ворогом, а також прифронтових. Наступного тижня урядовці повинні це вирішити: додаткові кошти – відчутні кошти – на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань", - сказав президент у вечірньому зверненні у четвер.