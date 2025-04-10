Зеленському представили можливий обсяг фінансування підтримки громад

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою щодо підтримки українських громад.

"Провів також нараду з віцепремʼєр-міністром Кулебою – ми готуємо підтримку для наших громад, про яку домовлялись із ними; сьогодні мені представили конкретні дані, яким громадам буде надано допомогу, який можливий обсяг фінансування. Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Окрім того, президент заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо протидії диверсіям і агентурі ворога.

Як повідомлялося, 4 квітня Кабінет міністрів погодив перший внесок 2 млрд грн на підтримку 200 прифронтових і прикордонних громад у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Луганській областях.