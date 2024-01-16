Економіка

11:47 16.01.2024

У Київському центрі зайнятості лідерами серед кількості вакансій є сфери логістики, торгівлі, освіти й охорони здоров'я

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У Київському центрі зайнятості на початку 2024 року налічується близько 2 тис. вакансій, найбільше затребувані вакансії у сферах побутового обслуговування, торгівлі, логістики, охорони здоров'я та освіти.

"Серед лідерів за кількістю вакансій - сфери, в яких працівники потрібні, незважаючи на воєнні дії: побутове обслуговування, торгівля, логістика, освіта й охорона здоров'я. Вочевидь, після нашої перемоги деякі професійні напрями будуть більш затребуваними (зокрема будівництво та виробництво будівельних матеріалів, оборона й охорона правопорядку, логістика, інформаційні технології, медицина, освіта тощо)", - повідомила пресслужба КМЦЗ.

Найбільш затребуваними вакансіями в Києві є слюсарі різних напрямів - 108 вакансій, продавці - 74, лікарі різних напрямів - 71, водії - 67, інженери різних напрямів - 62, бухгалтери - 54, вчителі - 45, кухарі - 40, менеджери різних напрямів - 30, а також фахівці з публічних закупівель - 14.

"Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих роботодавцями вакансіях становить: слюсар - 30 тис. грн, продавець - 25 тис. грн, лікар - 30 тис. грн, водій - 40 тис. грн, інженер - 110 тис. грн, бухгалтер - 30 тис. грн, вчитель - 20 тис. грн, кухар - 44 тис. грн, менеджер - 67 тис. грн, фахівець із публічних закупівель - 22 тис. грн", - зазначають у КМЦЗ.

Водночас роботодавці готові платити працівникам високі зарплати, проте висувають серйозні вимоги до їхнього рівня кваліфікації та досвіду роботи.

"Саме через невідповідність рівня підготовки претендентів кваліфікаційним вимогам роботодавців буває доволі складно підібрати працівників потрібного рівня, щоб заповнити певну вакансію", - наголошується в повідомленні.

Теги: #кадри #центр_зайнятості

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