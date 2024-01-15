Економіка

12:37 15.01.2024

Запасів газу в ПСГ достатньо для успішного завершення опалювального сезону - "Нафтогаз"

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Запасів газу в ПСГ достатньо для успішного завершення опалювального сезону - "Нафтогаз"

Запасів газу в українських підземних сховищах (ПСГ) достатньо для успішного завершення опалювального сезону, повідомила група "Нафтогаз", зазначивши, що його половину вже пройдено.

"Це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення. І перша за всю історію незалежності, яку ми проходимо за рахунок газу власного видобутку. Його запасів достатньо для успішного завершення опалювального сезону", - наголосила група в повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Там також зазначили, що ЦПК "Нафтогаз Трейдинг" уклав 1242 договори на постачання газу в рамках виконання спецобов'язків (ПСО) з 449 підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) і 793 ОСББ, а кількість клієнтів ЦПК "Нафтогаз України" (побутові споживачі) становить 12,3 млн.

Крім того, в управлінні групи "Нафтогаз" перебувають сім ТЕЦ, що забезпечують теплом споживачів у Кам'янському, Кривому Розі, Новояворівську, Новому Роздолі, Миколаєві, Одесі та Херсоні.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2023 року голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що Україна вперше пройде майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку.

На початку листопада з посиланням на Міненерго повідомлялося про запаси газу в ПСГ у 16,02 млрд куб. м. План із накопичення ресурсу на початок ОЗП становив 14,7 млрд куб. м. Тоді ж повідомлялося з посиланням на ОГТСУ, що європейські компанії закачали понад 3 млрд куб. м для зберігання в ПСГ.

На початку жовтня "Нафтогаз" зазначав, що планує підписати договори з 1264 виробниками тепла. Ціна газу на надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню зберігається на рівні 7,42 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Теги: #нафтогаз #запаси #псг

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