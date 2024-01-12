Співвласник "Нової пошти" зацікавився питанням супутнього продажу у відділеннях

Співвласник групи компаній Nova Володимир Поперешнюк на фейсбук-сторінці запитав у клієнтів про їхнє ставлення до продажу у відділеннях "Нової пошти" товарів і послуг компанії, окрім послуг із доставки посилок.

"На 2024 рік маємо безліч планів щодо розвитку, вдосконалення та покращення. Хочу дізнатися у вас, що нам потрібно ще покращити та посилити? Які додаткові послуги варто було б впровадити? Чи варто нам продавати щось у відділеннях, окрім послуг з доставки посилок? І що це мало б бути?" - написав Поперешнюк.

Згідно з коментарями читачів, більшість проти створення у відділеннях "Нової пошти" точок продажу товарів повсякденного вжитку. Частина користувачів наводять для прикладу державну "Укрпошту" або провідні мережі АЗС, де продаж супутніх товарів, на їхню думку, затягує чергу.

"Точно не перетворюйте відділення на супермаркети, це створюватиме додаткові черги", - написав користувач послугами компанії Максим Мазур. На що Поперешнюк відповів: "...ніколи жодної послуги не додам, якщо буде створювати чергу".

Водночас користувачі, які не проти супутнього продажу у відділеннях "Нової пошти", пропонували продаж книжок і послуг із подарункового пакування.

Своєю чергою український виробник натуральної арахісової пасти ТОМ запропонував продаж своєї продукції у відділеннях.

Загалом, за відповідями співвласника "Нової пошти", остаточна форма супутнього продажу в відділеннях має бути організована так, щоб не впливати на оперативність видачі посилок клієнтам.