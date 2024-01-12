Економіка

12:15 12.01.2024

Співвласник "Нової пошти" зацікавився питанням супутнього продажу у відділеннях

2 хв читати
Співвласник "Нової пошти" зацікавився питанням супутнього продажу у відділеннях

Співвласник групи компаній Nova Володимир Поперешнюк на фейсбук-сторінці запитав у клієнтів про їхнє ставлення до продажу у відділеннях "Нової пошти" товарів і послуг компанії, окрім послуг із доставки посилок.

"На 2024 рік маємо безліч планів щодо розвитку, вдосконалення та покращення. Хочу дізнатися у вас, що нам потрібно ще покращити та посилити? Які додаткові послуги варто було б впровадити? Чи варто нам продавати щось у відділеннях, окрім послуг з доставки посилок? І що це мало б бути?" - написав Поперешнюк.

Згідно з коментарями читачів, більшість проти створення у відділеннях "Нової пошти" точок продажу товарів повсякденного вжитку. Частина користувачів наводять для прикладу державну "Укрпошту" або провідні мережі АЗС, де продаж супутніх товарів, на їхню думку, затягує чергу.

"Точно не перетворюйте відділення на супермаркети, це створюватиме додаткові черги", - написав користувач послугами компанії Максим Мазур. На що Поперешнюк відповів: "...ніколи жодної послуги не додам, якщо буде створювати чергу".

Водночас користувачі, які не проти супутнього продажу у відділеннях "Нової пошти", пропонували продаж книжок і послуг із подарункового пакування.

Своєю чергою український виробник натуральної арахісової пасти ТОМ запропонував продаж своєї продукції у відділеннях.

Загалом, за відповідями співвласника "Нової пошти", остаточна форма супутнього продажу в відділеннях має бути організована так, щоб не впливати на оперативність видачі посилок клієнтам.

 

Теги: #нова_пошта #поперешнюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:48 09.01.2024
ГК "Нова пошта" змінила назву на NOVA

ГК "Нова пошта" змінила назву на NOVA

15:27 28.12.2023
"Нова пошта" у 2023 р. наростила кількість відділень і поштоматів на 22,4%

"Нова пошта" у 2023 р. наростила кількість відділень і поштоматів на 22,4%

16:16 27.12.2023
"Нова пошта" і "Повернись живим" за 7 міс.-2023 зібрали 330 млн грн на засоби зв'язку для ППО

"Нова пошта" і "Повернись живим" за 7 міс.-2023 зібрали 330 млн грн на засоби зв'язку для ППО

20:33 21.12.2023
Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

16:36 12.12.2023
"Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії

16:32 06.12.2023
"Нова пошта" попередила про шахрайську рекламу в месенджерах нібито від імені компанії

"Нова пошта" попередила про шахрайську рекламу в месенджерах нібито від імені компанії

20:48 28.11.2023
"Нова пошта" відкрила друге відділення в Румунії

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Румунії

15:40 11.11.2023
Nova Post у 2023 р. відкриється в Парижі та Мілані, до жовтня-2024 - у столицях ще 17 країн

Nova Post у 2023 р. відкриється в Парижі та Мілані, до жовтня-2024 - у столицях ще 17 країн

14:07 10.11.2023
Угорщина стала 10-м закордонним ринком "Нової пошти"

Угорщина стала 10-м закордонним ринком "Нової пошти"

12:21 08.11.2023
"Нова пошта" в жовтні відкрила п'ять відділень у Німеччині

"Нова пошта" в жовтні відкрила п'ять відділень у Німеччині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ бачить потенціал для зниження ставок за кредитами після зниження облікової ставки до 15%

Держбюджет-2024 необхідно буде переглядати рідше і менш суттєво, ніж держбюджет-2023 - заступник голови НБУ

Україна має намір у 2024 році створити п'ять СП в ОПК із західними виробниками і запустити від п'яти індустріальних парків

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2023 р. у 5%

"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

ОСТАННЄ

НБУ бачить потенціал для зниження ставок за кредитами після зниження облікової ставки до 15%

НБУ задоволений результатами переведення опердизайну монетарної політики на систему "нижньої межі"

Держбюджет-2024 необхідно буде переглядати рідше і менш суттєво, ніж держбюджет-2023 - заступник голови НБУ

Мінсоцполітики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги

Україна має намір у 2024 році створити п'ять СП в ОПК із західними виробниками і запустити від п'яти індустріальних парків

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2023 р. у 5%

"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

"Енергоатом" зареєстровано як акціонерне товариство

DIM надає додаткові знижки за програмою "єВідновлення"

ПриватБанк запускає послугу "Конверти" для збору донатів і накопичення коштів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА