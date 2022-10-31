Співвласник "Нової пошти" закликає до максимальної дерегуляції та податкових пільг у ПЕК

Основою економічної політики воєнного часу має стати нульове регуляторне навантаження, особливо актуально це сьогодні у паливно-енергетичному комплексі, вважає співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк.

"Потрібно ліквідувати ліцензії на генерацію, постачання, продаж електроенергії, виробництво, перевезення, продаж палива, видобуток нафти та газу", - написав він на своїй фейсбук-сторінці у понеділок.

Як наголосив Поперешнюк, необхідно звільнити паливно-енергетичний сектор від монополізації, централізації та регулювання.

"Сертифікати, ліцензії, дозволи не повинні гальмувати економіку і заважати підприємцям адаптуватися до радикально нових умов. Водночас міністерства та відомства мають бути скорочені, а регулювання скасовано. У воєнний час є лише одна мета – захист країни", – вважає співвласник "Нової пошти".

Він додав, що слід скасувати акцизи, ПДВ на паливо, електроенергію, обладнання для генерації електрики.

Як повідомлялося, навесні уряд вже обнуляв акцизи на паливо та імпортні мита, і знижував ПДВ у період дефіциту, проте потім повернув їх. Попередні домовленості з МВФ передбачають, що подальших таких податкових послаблень не буде.