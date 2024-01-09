В Україні поновлюється продаж корейських SsangYong під новим брендом KG Mobility в дилерській мережі "УкрАВТО"

З початку 2024 року 11 офіційних автосалонів у дев'яти областях України розпочали продаж першої моделі автобренду KG Mobility (нова назва корейського автобренду SsangYong) - позашляховика класу "пікап" KGM Musso і його подовженої версії Musso Grand, повідомила пресслужба дистриб'юторської компанії "Юніверсал Моторз Груп", що входить до корпорації "УкрАВТО".

Згідно з повідомленням, роздрібна вартість KGM Musso (середньорозмірний рамний пікап) на 1 січня 2024 року становить 1 млн 374 тис. 450 грн із ПДВ ($35,7 тис.), а KGM Musso Grand - 1 млн 709 тис. 400 грн ($44,4 тис.).

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Юніверсал Моторз Груп", дистриб'юторську угоду з KG Mobility підписано в жовтні минулого року.

KG Group у червні 2022 року обрано остаточним претендентом на придбання збанкрутілої SsangYong Motor Co, а в березні 2023 року було оголошено про зміну назви компанії SsangYong на KG Mobility.

У пресрелізі дистриб'ютора наголошується, що обидві моделі оснащені дизельним двигуном e-XDi об'ємом 2,2 літра стандарту Євро-6b, який виробляють у співпраці з Mercedes-Benz, потужністю 181 к. с./400 Нм для 6-ступінчастої механічної трансмісії Musso та 187 к.с./420 Нм для 6-ступінчастої автоматичної трансмісії Musso Grand.

Середня витрата пального - 7,9 та 9,0 літра на 100 км відповідно.

Автомобіль поєднує п'ятимісний кузов із подвійною кабіною й вантажну платформу: Musso Grand пропонує 1262 л вантажного простору з довжиною 1610 мм, а Musso - 1011 л з довжиною 1300 мм.

Базова комплектація включає, зокрема, систему "розумний ключ" із кнопкою запуску двигуна, двозонний клімат-контроль, електросклопідіймачі, електричне регулювання, підігрів дзеркал, повнорозмірне запасне колесо, передні протитуманні фари.

Безпеку гарантують подушки безпеки, електронна система курсової стійкості ESP із системою допомоги під час гальмування ESS, антиблокувальна система гальм ABS і система електронного розподілу гальмівних зусиль EBD, захист від перевертання ARP, системи допомоги під час русу вгору DAC і під час спуску HDS.

Для додаткової безпеки від викрадення автомобілі оснащені центральним замком з дистанційним керуванням, штатною протиугінною сигналізацією та імобілайзером.

Як повідомлялося, SsangYong подала документи на банкрутство наприкінці 2020 року. В Україні офіційним дистриб'ютором бренду була Група компаній "АІС".