Інтерфакс-Україна
Економіка
19:35 27.06.2025

Імпорт в Україну легкових авто за 5 міс. збільшився на 5%

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Обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів, враховуючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та авто для перегонів (код УКТ ЗЕД 8703), у січні-травні 2025 року у грошовому виразі становив майже $2,052 млрд, що на 5,3% більше за показник торішнього аналогічного періоду ($1,947 млрд).

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) України, зокрема у травні цьогоріч в Україну ввезено легкових авто на $523,8 млн, що на 30% більше ніж у травні-2024.

До трійки найбільших постачальників авто в Україну у січні-травні цьогоріч увійшли Німеччина, США і Японія, тоді як торік в цій трійці лідирували США. Зокрема, поставки авто з Німеччини зросли на 35% - до $388,6 млн, а їх частка в структурі імпорту автомобілів становила майже 19% проти 14,8% роком раніше.

Із США в Україну ввезено автомобілів на $336,2 млн (на 7,6% менше), а з Японії імпорт скоротився на 4,8% - до $230 млн.

З інших країн весь імпорт легкових авто за окреслений звітний період становив майже $1,1 млрд супроти $1,05 млрд млн за січень-травень торік.

Водночас у січні-травні цього року Україна експортувала такі транспортні засоби лише на $2,7 млн, зокрема в ОАЕ (49,4% експорту), Чехію і Словаччину, тоді як рік тому в аналогічний період вона постачила їх на зовнішні ринки на $7,18 млн, здебільшого у Канаду, OАЕ і США.

За даними ДМС, у загальній структурі імпорту товарів в Україну у січні-травні частка легкових авто становила 6,56% (торік 7,07%), в структурі експорту – 0,02% (0,04%).

Як повідомлялося, 2024 року в Україну ввезено легкових авто на $4,385 млрд – на 8% більше ніж рік тому, експортовано на $10,1 млн (у 2,7 раза менше).

Теги: #автомобілі #імпорт

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