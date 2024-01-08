У Єврокомісії сподіваються на реалізацію плану України щодо врегулювання проблеми сільгоспекспорту до ЄС

Єврокомісія відстежує потік експортної сільгосппродукції до ЄС з України та сподівається на запропонований Києвом план для врегулювання суперечностей із п'ятьма прикордонними країнами, заявив представник ЄК Олоф Гілл.

"Україна прийняла план дій із метою регулювати і контролювати експорт до ЄС. І пріоритетом комісії, як і раніше, залишається конструктивна робота з усіма сторонами, щоб мати впевненість, що план дій зможе послужити інтересам усіх", - сказав Гілл у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, ЄК підтримує контакти з українським урядом і владою країн ЄС, куди надходить сільськогосподарська продукція України - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

За словами Гілла, Єврокомісія закликала країни, які блокують український сільгоспекспорт, скасувати ембарго, попросивши їх повідомляти до Брюсселя нові дані про ситуацію.

Єврокомісія 15 вересня 2023 року не продовжила тимчасову заборону на експорт зернової продукції України до сусідніх країн, вважаючи, що Київ здатний врегулювати кризу на основі свого плану дій. Це рішення викликало невдоволення в країнах ЄС і спровокувало протести місцевих сільгоспвиробників, особливо в Польщі, що вилилися в затяжну кризу.