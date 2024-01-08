Економіка

12:10 08.01.2024

Оборот роздрібної торгівлі України продовжить зростання в гривні у 2024 р. - експерт

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Оборот роздрібної торгівлі України продовжить зростання в гривні у 2024 р. - експерт

Оборот роздрібної торгівлі України у 2024 році продовжить зростання в гривні в середньому на 10%, повідомила директор компанії UTG Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Головною причиною зростання споживання у вигляді шопінгу, розваг і відвідування ресторанів є протидія стресу та негативним новинам. У новому 2024 році оборот роздрібної торгівлі України продовжить своє зростання в середньому на 10% у гривнях", - прогнозує Локтіонова.

При цьому, згідно з прогнозами департаменту стратегічного консалтингу UTG, курс долара зросте на близько 10% і в середньому за рік становитиме 39 грн/$.

Локтіонова зазначила, що за два роки війни гравці ринку торговельної нерухомості здобули досвід виживання й адаптації, більшість із них стали гнучкими й адаптивними до швидкої зміни ситуації. Тож, за даними аналітиків UTG, незважаючи на серйозні виклики, торговельна нерухомість витримала, зберегла оборот роздрібної торгівлі та навіть продемонструвала позитивну динаміку.

Так, за даними департаменту стратегічного консалтингу UTG, оборот роздрібної торгівлі України за три квартали 2023 року становив 1 трлн 291 млрд 065,2 млн грн, що на 25,32% більше проти аналогічного періоду 2022 року та практично близько до результатів усього 2021 року (1 трлн 443 млрд 832,9 млн грн). Індекс споживчих цін YoY (зміна за рік) 2021 року становив 10,0%, 2022-го - 26,6%, 2023-го - 3,8%. У компанії наголошують, що зростання обороту роздрібної торгівлі спостерігається на тлі збереження середньорічного курсу НБУ щодо гривні.

Позитивна динаміка обороту роздрібної торгівлі багато в чому зберігається завдяки зростанню індексу споживчих настроїв українців із 83,9 2022 року до 84,9 наприкінці 2023 року.

На думку експертів UTG, такі показники стали можливими в результаті зміни ставлення українців до фундаментальних цінностей життя, що зумовило відмову від формування накопичень і реалізації концепції "тут і зараз". Також на зростання товарообігу впливають витрати на вимушені покупки (товари під час евакуації, сонячні панелі, генератори) та накопичення запасів харчів і гігієнічних товарів на випадок закриття магазинів або проблем із логістикою.

"Зростання роздрібного товарообігу триватиме 2024 року, основним сегментом у структурі зростання стануть такі товари, як одяг і взуття", - вважає Локтіонова.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

Теги: #торгівля #оборот

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