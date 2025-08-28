ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

Єврокомісія (ЄК) висунула дві пропозиції, які, за її оцінкою, відкривають шлях до реалізації спільної декларації ЄС-США від 21 серпня 2025 року про трансатлантичну торгівлю та інвестиції.

"Ці пропозиції є першими кроками на шляху до реалізації і передбачають зниження мит США для життєво важливого автомобільного сектора ЄС ретроактивним порядком з 1 серпня. Ці кроки сприяють відновленню стабільності та передбачуваності в торговельних та інвестиційних відносинах між ЄС і США на благо бізнесу, працівників і громадян по обидва боки Атлантики", - йдеться в опублікованому в четвер увечері комюніке ЄК.

У документі роз'яснюється, що в першому реченні йдеться "про скасування митних мит на промислові товари США і надання преференційного доступу на ринок для ряду американських морепродуктів і нечутливих (для ринку ЄС - ІФ) сільськогосподарських товарів".

Друге речення передбачає "продовження безмитного режиму для лобстерів, включаючи тепер перероблених лобстерів".

"Комісія продовжить взаємодіяти з США з метою зниження мит, в тому числі в контексті переговорів щодо майбутньої угоди між ЄС і США про взаємну, справедливу і збалансовану торгівлю", - заявили в ЄК.

Тепер Раді ЄС і Європейському парламенту необхідно схвалити обидві пропозиції в рамках прийнятої законодавчої процедури, перш ніж зниження європейських тарифів набуде чинності.

В ЄК повідомили про свої очікування, що відповідно до розділу 3 спільної декларації сторін Сполучені Штати введуть узгоджену 15-відсоткову межу мит США на автомобілі та автозапчастини з ЄС. Очікується, що зниження мит з 27,5% до 15% набуде чинності ретроактивно з 1 серпня 2025 року.

У Брюсселі також нагадали, що США зобов'язалися встановити нульові або близькі до нульових мита на деякі категорії товарів, до яких з 1 вересня буде застосовуватися тільки митний тариф найбільшого сприяння (недоступні природні ресурси, включаючи пробку, всі літаки та їх частини, дженерики фармацевтичних препаратів та їх інгредієнти, а також хімічні прекурсори).

"Обидві сторони домовилися працювати над розширенням цього списку", - наголошується в повідомленні Єврокомісії.