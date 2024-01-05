"Київтеплоенерго" перевело роботу оперативних бригад у посилений режим через похолодання

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) переводить роботу 38 аварійних бригад у посилений режим з огляду на зниження температури.

"Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд і готова до роботи в умовах низьких температур. У разі виявлення пошкоджень аварійники будуть готові оперативно розпочати ремонтні роботи та відновити подачу теплоносія в максимально стислі терміни", - повідомила компанія в п'ятницю.

За інформацією КТЕ, у посилений режим чергування також переведено оперативний персонал теплоелектроцентралей, котелень і диспетчерів, щоб максимально швидко реагувати на можливі аварійні ситуації.

Обладнання теплоджерел столиці також пройшло додаткову перевірку роботи в умовах підвищених навантажень.

"Згідно із затвердженим графіком відбуватиметься поступове збільшення температури теплоносія від київських ТЕЦ і задіяних в опалювальному сезоні котелень, щоб забезпечити комфортну температуру у квартирах киян", - зазначили в "Київтеплоенерго".

Джерело: https://t.me/kyivteploenergo/1197