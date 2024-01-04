МВФ застерігає від передачі PINbank "Укрпошті" і пропонує розглянути альтернативи - джерело

Голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей надіслав лист українській владі у зв'язку з черговим розглядом можливості передання державній "Укрпошті" акцій PINbank, які суд вирішив стягнути в дохід держави, запропонувавши розглянути альтернативні варіанти досягнення цілі фінансового доступу та інклюзії, щоб не порушувати взятих Україною зобов'язань у рамках співпраці з Фондом, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, яке ознайомилося зі змістом листа.

"Ми продовжуватимемо заохочувати уряд розглядати альтернативні варіанти досягнення своїх цілей, зокрема надання "Укрпошті" обмеженої ліцензії на надання платіжних послуг, тоді як щодо АТ "Перший інвестиційний банк" має бути застосовано ліквідацію або використано інший інструмент врегулювання, як це має бути у випадку з будь-яким несистемним банком", - наводить співрозмовник агентства уривок із листа.

Грей нагадав про відповідні зобов'язання України за Програмою розширеного фінансування (EFF), зокрема про пункт 60 оновленого в рамках другого перегляду меморандуму, зазначило джерело. Згідно з ним, усі рішення мають узгоджуватися із загальною стратегією зі скорочення частки державної власності в банківському секторі, а будь-яке рішення, що може призвести до збільшення такої частки, ухвалюватиметься після консультацій з експертами МВФ і суворо обмежуватиметься питаннями, пов'язаними з рішеннями щодо збереження фінансової стабільності та національної безпеки під час дії воєнного стану.

За словами співрозмовника агентства, голова місії додав, що оновлена програма містить новий постійно діючий структурний маяк, згідно з яким усі банки з мажоритарною державною власністю залишаться у веденні Мінфіну, а будь-які націоналізовані несистемні банки будуть невідкладно передані Фонду гарантування вкладів фізосіб для врегулювання.

Як вважають у МВФ, поява нового, шостого за рахунком державного банку, суперечила б затвердженим урядом Принципам стратегічного реформування банків держсектору, згідно з якими держава має намір скоротити свою частку в банківському секторі з 60% до 25%, зазначило джерело.

За його словами, у Фонді поділяють цілі фінансового доступу та інклюзії, проголошувані як обґрунтування для передачі "Укрпошті" PINbank для надання фінансових послуг. Водночас у МВФ є занепокоєння щодо доцільності та бажаності передачі "Укрпошті" банківської ліцензії в умовах відсутності інфраструктури для надання банківських послуг у поштових відділеннях. Її розвиток займе час, погіршуючи обслуговування клієнтів під час воєнного стану, оскільки включає в себе створення бізнес-моделі, управління ризиками, ІТ-інфраструктуру, функції управління та комплаєнсу (і боротьби з відмиванням грошей), а також отримання дозволів від відповідних органів, описало джерело побоювання голови місії в листі.

МВФ наполегливо рекомендує в разі вжиття будь-яких заходів щодо PINbank уникати схем або дій, які дали б змогу обійти систему ліцензування банків і власності та наглядовий мандат НБУ, а також чекає на подальші обговорення, як досягти цілей схваленої в липні 2023 року стратегії фінансового сектору України та запланованого оновлення поточних стратегій державних банків із урахуванням фінансової стабільності та зобов'язань за програмою з Фондом.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у середині грудня повідомив про збереження зацікавленості в передачі їй акцій PINbank. На його думку, структурний маяк оновленого меморандуму з МВФ не є для цього перепоною і для такої передачі акцій "Укрпошті" не потрібен дозвіл Національного банку. "Власник той самий, тільки кращий користувач, який може вирішити це питання", - сказав очільник національного поштового оператора. За його словами, економічний ефект від передачі банку "Укрпошті" становитиме в середньому 2,5 млрд грн на рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", цю ідею підтримують у Мінфіні та Мінекономіки, однак проти неї публічно заперечує Національний банк України, який раніше не погодив купівлю "Укрпоштою" "Альпарі Банку", хоча компанія отримала дозвіл на це Антимонопольного комітету. На початку цього року, за інформацією агентства, питання можливої передачі акцій PINbank "Укрпошті" знову стало предметом обговорень в уряді.

PINbank засновано 1997 року. 13 березня 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляцію російського бізнесмена, акціонера банку Євгена Гінера, на рішення суду першої інстанції від 27 лютого минулого року повернути в дохід держави 88,890583% акцій PINbank, що належать йому.

"Рішення набуло законної сили з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - було зазначено в повідомленні ВАКС.

Водночас інформація про перехід цих акцій у власність держави поки що відсутня.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков у квітні 2023 року повідомив, що зазначені акції PINbank можуть передати до статутного фонду "Укрпошти", тоді як до війни, наприкінці 2021 року, про бажання купити PINbank повідомив банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського.

Згідно з інформацією на сайті PINbank, станом на 9 лютого 2023 року другим після Гінера акціонером було ТОВ "Юридична фірма "Укрправо" Олександра Шандрука з часткою 9,509417%, у решти акціонерів було 1,6%. Однак пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестфонд "Реноме" під управлінням ТОВ "Компанія з управління активами (КУА) "Реноме-2008" повідомив про збільшення своєї частки в PINbank з 1,6% до 5,9478% за підсумками угоди 23 травня 2023 року, тоді як в "Укрправо" вона скоротилася до 5,0929%.

Крім цього, з 6 лютого 2023 року за рішенням Нацбанку України право голосу за акціями Гінера було передано довіреній особі Геннадію Михайленку.

На кінець вересня 2023 року PINbank посідав 57 місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн). Його чистий збиток за 9 місяців минулого року становив 30 млн грн, однак, за інформацією агентства, завдяки наявній у банку ліквідності питання його передання ФГВФО наразі не стоїть.