Економіка

12:51 03.01.2024

Шмигаль: Пенсії та допомоги платитимемо вчасно. Є внутрішні ресурси, а також підтримка від наших партнерів

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Шмигаль: Пенсії та допомоги платитимемо вчасно. Є внутрішні ресурси, а також підтримка від наших партнерів

Уряд України забезпечить своєчасну виплату пенсій і допомог у нинішньому році, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На засіданні уряду в середу він зазначив, що минулого року держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов'язань. У структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12%.

"Цьогоріч це буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги платитимемо вчасно. Є внутрішні ресурси, а також підтримка від наших партнерів", - упевнений Шмигаль.

Він нагадав, що з 1 січня 2024 року в Україні оновилася низка соціальних стандартів, зокрема розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

"Мінімальна зарплата зросла на 6% із 6 700 грн до 7 100 грн. Іще одне її підвищення заплановано на весну. Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2 920 грн. Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн. У планах індексація пенсій з 1 березня", - нагадав прем'єр на засіданні уряду в середу.

 

Теги: #виплати #шмигаль

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