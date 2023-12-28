Комерційні банки України у 2024 р. активізують свої кредитні програми - думка

Комерційні банки в Україні у 2024 році сконцентруються на реалізації своїх програм автокредитування, іпотеки та кредитування малого і середнього бізнесу.

Таку думку висловила перший заступник голови правління банку "Глобус" Олена Дмитрієва в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Суттєве зниження облікової ставки 2023 року з 25% до 15% надало змогу банкам залучати дешевші ресурси, відновити заморожені війною кредитні програми та впроваджувати принципово нові напрями кредитування. За максимально сприятливих економічних умов у 2024 році слід очікувати подальшого зниження облікової ставки до 14-12%. Як наслідок, у 2024 році (у банків - ІФ-У) зниження ставок залежно від виду кредиту, строку його сплати та початкового внеску може становити від 2% до 4%", - повідомила Дмитрієва.

Вона нагадала, що починаючи з другого півріччя середнє зниження ставок за банківськими кредитами залежно від терміну погашення і розміру першого внеску вже становило 4%. Зокрема, ставки за іпотечними кредитами впали в середньому на 3% (головним чином йдеться про кредити за партнерськими програмами девелоперів і банків на первинному ринку житла), ставки за автокредитами на нові автомобілі знизилися на 3-5%, а ставки за споживчими кредитами на придбання товарів широкого вжитку скоротилися в середньому на 4%.

"Запит громадян на той чи інший вид кредиту за прийнятними умовами майже невичерпний. У 2024 році будь-які позитивні зміни в кредитних умовах будуть зумовлені виключно економічними факторами", - наголосила Дмитрієва.

У 2024 році важливою складовою розвитку кредитування залишатиметься участь комерційних банків у реалізації низки державних кредитних програм, таких, як кредитування малих та середніх підприємств "5-7-9", "Доступний факторинг" (беззаставне фінансування для мікро-, малого та середнього бізнесу з відтермінуванням платежу за компенсаційною ставкою 13% річних строком до 360 днів), програми з енергомодернізації будинків "Енергодім", пільгової іпотеки "єОселя", а також розробка спеціальних компенсаторних програм із органами місцевої влади з відшкодування частини вартості житла, що потребуватиме відшкодування.

Зокрема, банк Глобус за програмою "Енергодім" розраховує видати кредитів на суму понад 200 млн грн, з яких понад 70% припаде на партнерські програми із відшкодування витрат ОСББ.

Дмитрієва прогнозує поступову трансформацію державних пільгових програм "5-7-9" і "єОселя". Зокрема, дія програми "5-7-9" поступово поширюватиметься на регіони з високими воєнними ризиками та стосуватиметься тих галузей, які досі не відновилися від самого початку повномасштабного вторгнення.

"У державному бюджеті на 2024 рік на компенсацію відсоткових ставок програми "5-7-9" передбачено понад 18 млрд грн. Однак більша частина цих коштів може піти на погашення заборгованості управителя програми - Фонду розвитку підприємництва, адже заборгованість перед банками-учасниками програми вже становить до 5 млрд грн. Ми очікуємо, що "5-7-9" значно звузиться, а кредити за програмою будуть більш точковими", - повідомила Дмитрієва.

При цьому, за її оцінкою, буде поступово зростати частка інвестиційних кредитів - на придбання основних засобів ведення бізнесу (спеціальних технічних засобів, автотранспорту, медичного транспорту, виробничого обладнання тощо). "Очікується, що частка таких кредитів становитиме до 30% усіх виданих позик", - сказала Дмитрієва.

Ефективність програми пільгової іпотеки "єОселя" наступного року залежатиме від обсягу фінансування та популяризації програми серед девелоперів житла (активізація програми в житлових об'єктах на стадії зведення).

Дмитрієва зазначила, що порівняно з червнем 2023 року, коли було видано понад 490 іпотек, активність програми зросла майже вдвічі (наразі видають приблизно 800-900 кредитів щомісяця), проте вкрай важливо 2024 року наростити ще щонайменше в 1,5 раза, до 1,4-1,5 тис. кредитів щомісяця.

Важливим є збільшення кількості фінустанов - партнерів програми, що надасть змогу ширшому колу громадян скористатися пільговою іпотекою, а також збільшить "вагу" кредитування в портфелі комбанків (наразі в програмі беруть участь 7 комерційних банків), а також активізація кредитування об'єктів, які споруджуються, а також розширення на таунхауси і приватні будинки.

За її оцінками, є можливість збільшити з наявних 1% до 25% частку виданих кредитів за програмою "еОселя" на придбання житла, що зводиться, однак, щоб пільгова іпотека запрацювала на первинному ринку, потрібна воля самих девелоперів, переформатування їхніх систем продажів під законодавчі нововведення щодо захисту прав інвесторів-покупців житла.

"Для участі в програмі "еОселя" вже акредитовано 18 девелоперів, які зводять лише 3-5% від кількості об'єктів, будівництво яких розпочалося ще до початку повномасштабного вторгнення і триває в повільному режимі, але без ознак "замороженого" будівництва. Ми очікуємо, що протягом 2024 року кількість акредитованих до участі в програмі ЖК на стадії будівництва зросте щонайменше у 2-2,5 раза. Адже це пряма інвестиція в подальше будівництво, загалом у розвиток галузі, що дуже важливо під час випробувань війною", - підсумувала Дмитрієва.

Банк "Глобус" зареєстровано 2007 року. За даними НБУ, на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена Сильнягіна (100%), Дмитро Полковський (16,198866%), Євген Варягін (9,899307%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій Пінчук (9,899307%) і Тарас Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.

Згідно з даними Нацбанку України на 1 вересня 2023 року, за розміром загальних активів "Глобус" посідав 24-те місце (9,07 млрд грн) серед 60 банків у країні.