Економіка

16:07 27.12.2023

"Укрнафта" продовжила строки пошуку партнерів для спільного розроблення родовищ до 1 березня 2024 р.

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"Укрнафта" продовжила строки пошуку партнерів для спільного розроблення родовищ до 1 березня 2024 р.

ПАТ "Укрнафта" продовжило строки пошуку партнерів для спільної розробки нафтових і газових родовищ до 1 березня 2024 року.

"З урахуванням того, що не всі потенційні партнери встигли детально ознайомитися із можливостями 21 родовища (10 родовищ розташовано на заході та 11 - на сході України) і для забезпечення умов прозорого процесу подання та розгляду заявок, менеджмент "Укрнафти" ухвалив рішення подовжити строки отримання заявок", - повідомляють у пресрелізі компанії в середу.

Під час розгляду заявок компанія надаватиме перевагу угодам про розподіл продукції (Product Sharing Agreement), що дають змогу повністю розкрити потенціал родовищ із достатніми запасами, але низькими темпами видобутку.

Як поінформувало ПАТ, станом на кінець грудня 2023 року співпрацею вже зацікавилися 25 компаній, включно з українськими та компаніями із семи країн Європи та Північної Америки.

"Це профільні інвестори, сервісні, інвестиційні (зокрема кілька міжнародних консорціумів) та консалтингові компанії", - зазначили в "Укрнафті".

За даними компанії, запаси категорії 2P, тобто доведені та ймовірні запаси родовищ, доступ до яких "Укрнафта" пропонує потенційним партнерам, становлять понад 12 млн тонн нафти і понад 31 млрд куб. м газу.

"Укрнафта" пропонує родовище і право користування наявною видобувною інфраструктурою. Партнер при цьому має розробити план розвитку інтенсифікації видобутку та забезпечити фінансування і технології.

"Після ретельної оцінки всіх отриманих пропозицій будуть проведені переговори та обрані переможці окремо для кожного родовища. Угоду про розподіл продукції має остаточно затвердити Кабінет Міністрів України", - пояснили в товаристві.

Прибуткова продукція між "Укрнафтою" та партнерами розподілятиметься згідно з узгодженими умовами.

Теги: #укрнафта #родовища

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