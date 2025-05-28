Інтерфакс-Україна
Події
13:11 28.05.2025

Глава Міндовкілля: Держава не зацікавлена у відібранні активів без потреби, але "сплячі" родовища повертатимуть в обіг

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Глава Міндовкілля: Держава не зацікавлена у відібранні активів без потреби, але "сплячі" родовища повертатимуть в обіг

Україна не має наміру безпідставно вилучати ліцензії на користування надрами, однак ті родовища, які є цінними для держави й не використовуються понад 10 років, повинні бути повернуті в обіг, заявила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук в інтерв’ю Reuters.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб вилучати активи, якщо є потенціал для їхньої роботи (…) Ми зацікавлені в тих активах, які є... цінними для держави та не працюють 10 років і більше, щоб приймати відповідні управлінські рішення щодо них. І знову запускати їх в обіг", - сказала вона.

Міністр повідомила, що уряд працює над переглядом близько 3 тис. виданих ліцензій на видобуток корисних копалин. Гринчук оцінила, що близько 10% з них можуть бути неактивними. Перегляд ліцензій буде проведено цього та наступного року.

Попри війну, уряд продовжує проводити аукціони з продажу ліцензій: минулого року було продано 120 ліцензій на видобуток на загальну суму 2,4 млрд грн. Цього року вже видано 32 ліцензії, переважно на видобуток будівельних матеріалів та бурштину.

Гринчук зазначила, що інвестори наразі є переважно вітчизняними. Найбільший інтерес вони виявляють до ліцензій на розвідку нафти, титану, графіту та марганцю.

Раніше Гринчук повідомляла, що вже сформовано список "сплячих" ліцензій.

Теги: #родовища #гринчук_світлана

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