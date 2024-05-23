Економіка

17:14 23.05.2024

"Укрнафта" підвищила дебіт родовища на 17% за рахунок застосування нової технології

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"Укрнафта" підвищила дебіт родовища на 17% за рахунок застосування нової технології

Фахівці ПАТ "Укрнафта" вперше за всю історію компанії застосували сучасну технологію, щоб оптимізувати системи підтримки пластового тиску.

"Результатом стало зростання дебіту нафти на дослідній ділянці одного із західних родовищ компанії майже на 17%", - повідомила компанія в пресрелізі в четвер.

За її даними, зокрема, для підвищення нафтовіддачі застосовано потоковідхильну технологію із застосуванням зшитих полімерних систем.

У лютому 2024 року на одному з родовищ Івано-Франківської області фахівці управління підвищення нафтовіддачі департаменту розроблення родовищ уперше застосували для оптимізації системи підтримання пластового тиску потововідхильну технологію із застосуванням зшитих полімерних систем. Йдеться про закачування в нагнітальну свердловину полімерної композиції, щоб блокувати промиті зони від нагнітальних до видобувних свердловин і залучити попередньо не охоплені ділянки покладу.

У нагнітальну свердловину було закачано 130 куб. м зшитої полімерної композиції.

Протягом двох місяців фахівці проводили моніторинг і зафіксували зменшення обводненості, а також збільшення дебіту в видобувних свердловинах, що реагують.

"Загальний приріст дебіту нафти на цьому об'єкті досліджень становив 16,9%", - зазначили в "Укрнафті".

Для збільшення видобутку нафти заплановано впровадити цю технологію на родовищах усіх структурних підрозділів "Укрнафти". Об'єкти вже визначено, реагенти закуплено.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

Ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ 5 листопада 2022 року ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Теги: #родовища #укрнафта

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