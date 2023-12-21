Економіка

14:14 21.12.2023

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

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Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляє про ризики фінансування державного бюджету в січні-лютому-2024 року, для покриття бюджетних видатків міністерство планує активізацію внутрішніх ресурсів.

"Ризики у нас є в січні-лютому. На жаль, у січні-лютому рішень, які ухвалені партнерами, недостатньо (для фінансування потреб бюджету на цей період - ІФ-У), щоб ми самостійно могли впоратися. Тому в нас наразі працює механізм плану Б", - сказав Марченко в четвер, виступаючи на огляді макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічних стратегій.

"Ми максимально наближатимемо ті ресурси, які ми можемо наблизити, на січень-лютий", - додав він.

Серед таких заходів міністр фінансів назвав авансову сплату дивідендів держкомпаній, а також збільшення обсягу запозичень на внутрішньому ринку.

"Ситуація не критична, але є розуміння того, що в цей період нам потрібно максимально покладатися на внутрішній ресурс", - зазначив глава Мінфіну.

При цьому він зазначив, що міністерство працює в кооперації з Національним банком.

Він також зауважив, що потенційним ризиком на наступний рік є ризик збільшувати видатки держбюджету на 2025 рік. За його словами, Україна передбачила в законі про держбюджет на наступний рік максимум, який могла виділити на сектор оборони та безпеки.

"Якщо не буде особливостей, то ситуація під контролем і ми можемо все профінансувати. Але найбільшу невизначеність нам формує сектор безпеки та оборони. Ми не можемо знати наперед, у який момент там чогось не вистачить. Занадто багато запитань щодо ефективності використання коштів саме за цим напрямом", - сказав Марченко.

Теги: #марченко #фінансування #ризики

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