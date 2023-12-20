Економіка

13:28 20.12.2023

Зростання ВВП у листопаді сповільнилося до 4%, за 11 міс. оцінюється в 5,5% - Мінекономіки

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Зростання ВВП у листопаді сповільнилося до 4%, за 11 міс. оцінюється в 5,5% - Мінекономіки

Українська економіка продовжує зростати, навіть попри те, що минулого місяця польські перевізники блокували наземні пункти пропуску автомобільних вантажів, однак темпи зростання в листопаді цього року скоротилися порівняно з листопадом минулого року до 4% [±2%], такі попередні оцінки оприлюднило Мінекономіки.

"У підсумку за січень-листопад 2023 року зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року", - ідеться в пресрелізі в середу.

У ньому перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що в листопаді майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів і виробників, залежних від імпортної сировини під час доставки продукції автомобільним транспортом.

Водночас, за її словами, робота створеного ВМС ЗСУ українського морського коридору дала змогу частково компенсувати втрати в економіці.

"В першу чергу цим скористались виробники аграрної і металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд та залізничні перевізники. За нашими оцінками, позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і у підсумку за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%", - підсумувала Свириденко.

Раніше Мінекономіки оцінювало зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в жовтні цього року на рівні 10,5% (±2%) порівняно з жовтнем минулого року, тоді як у вересні цей показник дорівнював 9,1% (±2%). У підсумку міністерство повідомляло про прискорення зростання економіки за підсумками 10 місяців до 5,5% з 5,3% за підсумками дев'яти.

Однак згідно з новими графічними даними Мінекономіки суттєво переглянуло помісячну динаміку зростання ВВП за липень-жовтень цього року: якщо раніше в ці місяці міністерство фіксувало безперервну позитивну динаміку орієнтовно від 8,7% до 9,1% у липні-вересні та 10,5% у жовтні, то тепер оцінка липня та жовтня орієнтовно менша за 4%, тоді як серпня - більша за 10%, а вересня - більша за 15%.

Мінекономіки також нагадало, що інфляція в річному вимірі за підсумками листопада знизилася до 5,1%, що навіть менше, ніж у деяких країнах Євросоюзу. Так, за даними Євростату, у листопаді споживча інфляція в річному обчисленні в Чехії становила 8%, Угорщині - 7,7%, Ісландії - 7,4%, Словаччині/Румунії - 6,9%, Польщі - 6,3%, Хорватії/Болгарії - 5,5%.

"Наразі помірна динаміка зростання споживчих цін є співставною із рівнем інфляції в європейських країнах, чиї економіки не зазнають шоків війни. Це додаткове підтвердження цілісності і стабільності функціонування вітчизняної економіки. Поточний інфляційний тренд та чинники, що його формують, свідчать про виправданість очікувань щодо низької інфляції", - констатувала Свириденко.

НБУ наприкінці жовтня поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року з 2,9% до 4,9%, а наступного - з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік з 6,8% до 6%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП цього року з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%.

 

Теги: #ввп #мінекономіки

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