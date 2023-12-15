"Укргідроенерго" протягом пів року має намір відновити близько 1 тис. МВт пошкодженої потужності

ПрАТ "Укргідроенерго" протягом пів року планує відновити близько 1 тисячі МВт пошкодженої внаслідок російських обстрілів гідроенергогенерувальної потужності.

"Було понад 50 ракетних ударів по наших об'єктах, і ми втратили близько 2,5 тис. МВт. На сьогодні 1,5 тис. МВт ми відновили, ще 1 тис. МВт у стадії відновлення. Думаю, що протягом пів року ми відновимося", - повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За його словами, "Укргідроенерго" внаслідок російських ракетних атак втратило загалом близько 2 млрд кВт-год вироблення електроенергії на рік і близько 8 млрд грн.

Як поінформував CEO, наразі "Укргідроенерго" в умовах дефіциту електроенергії в енергосистемі виробляє 40 млн кВт-год на добу, що становить 15-20% у структурі енергобалансу країни й практично відповідає рівню паводкового періоду.

"У загальній енергосистемі частка гідрогенерації у виробленні завжди була в середньому близько 10%. Однак у літні періоди й от сьогодні, коли ми перекриваємо дефіцит, це становить від 15% до 20%. Ми перевиконуємо план за листопад-грудень більш ніж на 30%, що аномально для нас. Водночас в окремі дні вироблення електроенергії ГЕС і ГАЕС сягає 20-25% загального енергобалансу", - сказав Сирота.

Як повідомлялося, "Укргідроенерго" забезпечило до початку осінньо-зимового сезону 2023-2024 введення 83 гідроагрегатів загальною потужністю 4640 МВт.