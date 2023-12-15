Британія вводить нові обмеження на постачання РФ товарів подвійного призначення, забороняє імпорт деяких металів

Влада Британії в четвер ухвалила закони, які забороняють постачання до РФ ще низки категорій промислової продукції подвійного призначення, ідеться в пресрелізі британського МЗС.

"Забороняється експорт низки товарів, які можна використовувати у військовій сфері або промисловості (...) включно з деталями машин та електронікою", - зазначається в документі.

Водночас Лондон забороняє імпорт деяких металів із Росії, і ухвалює закон, що передбачає заборону на імпорт алмазів із РФ.

Також британський уряд з метою поліпшити дотримання чинного санкційного режиму посилює вимоги до транспарентності щодо банківських рахунків, які перебувають у юрисдикції Сполученого Королівства.

Зазначається, що нові обмеження торкнуться британського експорту в Росію на приблизну суму в 70 млн фунтів стерлінгів і російського імпорту на 67 млн фунтів стерлінгів, а також посилять санкції, які вже діють щодо експорту в Росію в розмірі 662 млн фунтів стерлінгів.