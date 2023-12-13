Економіка

09:15 13.12.2023

Агентство відновлення реалізує трирівневу систему захисту енергетичної інфраструктури - Найєм

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Агентство відновлення реалізує трирівневу систему захисту енергетичної інфраструктури - Найєм

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури реалізує трирівневу систему захисту енергетичної інфраструктури, повідомив голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з дипмісіями та громадськістю в Києві у вівторок.

"Минулого року, коли у фокусі атак були об'єкти енергетики, уряд доручив агентству захищати деякі з них. На той момент це було 86 об'єктів, зараз 103 у 14 областях, де ми працюємо у сфері захисту першого рівня", - повідомив Найєм.

За його словами, наразі є три рівні захисту, які реалізує агентство. Усі інженерні споруди й рішення, які були запропоновані для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, розроблено разом з Генеральним штабом, який дав методичні вказівки.

Перший, базовий рівень - пасивний захист від осколків, наприклад габіони, які розміщені навколо енергооб'єктів. Таких наразі 103, із них 73 - на об'єктах енергетичної інфраструктури і 30 - газової.

Другий рівень захисту - бетонні структури, які захищають автотрансформатори від осколків і влучання дронів.

"Це дуже важливі для нас рішення, вони забезпечують наразі основну мережу "Укренерго", саме вони вибрали ці головні підстанції, які є частиною розподільчої мережі", - повідомив Найєм.

Це 63 автотрансформатори, наразі вже завершено 28 об'єктів, до кінця року на кожній підстанції буде по одному захищеному автотрансформатору, до березня 2024 року буде завершено основну мережу.

"Це означає, що навіть якщо підстанцію вразить дрон, вона зможе встояти й працювати далі", - сказав Найєм.

Третій рівень захисту поки що на рівні експерименту. Рішення спроєктовані, пройдено комп'ютерне моделювання, яке, за словами Найєма, показало, що конструкції витримують низку навантажень.

"Для нас це найбільш важливий проєкт, оскільки, згідно з розрахунками, вони зможуть захищати від найбільших загроз - як "Кинджали" або "Іскандери". Усі рішення розроблено й узгоджено з Генеральним штабом. Частина з них уже готова", - зазначив Найєм.

Він додав, що йдеться про 22 підстанції в 14 областях, які за умови стабільного фінансування має бути реалізовано наступного року.

Теги: #енергетика #відновлення #найєм

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