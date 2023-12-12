МВФ очікує виконання партнерами України зобов'язань щодо її фінансування

Міжнародний валютний фонд, як і раніше, розраховує на виконання партнерами України зобов'язань щодо її зовнішнього фінансування, узятих ними в межах відкритої Фондом у березні цього року 4-річної програми розширеного фінансування EFF, заявив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей.

"Я б сказав, що ризики для зовнішнього фінансування існують, але вони були там під час першого огляду, і вони не обов'язково вищі просто зараз. У нас є конкретні бюджетні пропозиції від ключових донорів, які являють собою гарантії фінансування. У цих країнах проходять бюджетні процеси, і нам доведеться дочекатися їхнього завершення", - сказав він на пресконференції в ніч на вівторок після схвалення радою директорів другого перегляду програми.

За його словами, у Фонді очікують, що всі донори виконуватимуть свої зобов'язання один за одним, щойно їхні бюджетні процеси буде завершено.

Водночас Грей зазначив, що МВФ обов'язково обговорить з українською стороною кроки, які вона може зробити для усунення будь-яких короткострокових прогалин.

Він нагадав, що програма EFF на $15,6 млрд є частиною пакета допомоги з боку міжнародної спільноти загальним обсягом $122 млрд.

За словами глави місії, цього року донори виділяли ресурси згідно з планом і вчасно, і це було важливо, оскільки дало змогу Україні виконувати видаткові статті бюджету, утримувати адекватні рівні міжнародних резервів, загалом зберігаючи економічну та фінансову стабільність.

Відповідаючи на запитання про можливість використання російських заморожених активів для фінансування України, Грей зазначив, що МВФ нейтрально ставиться до своїх членів, а також усвідомлює ризики для міжнародної валютної системи, пов'язані з будь-якими подібними ініціативами.

"Звичайно, якщо будь-які доходи від заморожених активів будуть передані Україні, ми оцінимо їхній вплив на бюджет і програму України", - констатував він.

Минулого тижня директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак повідомила, що оновлена програма передбачає зовнішнє фінансування України 2024 року на рівні цього року - приблизно $42 млрд, тоді як раніше міністр фінансів України Сергій Марченко зазначав, що поки що непідтвердженими залишаються джерела на загальну суму $29 млрд, насамперед від США та ЄС.

Згідно з прогнозом Фонду по завершенню другого перегляду програми EFF, чисте зовнішнє фінансування України знизиться з 17% ВВП цьогоріч до 13,7% ВВП наступного року і 7,6% ВВП 2025 року, а грантове - відповідно з 8,5% ВВП до 4,7% ВВП і 2,1% ВВП.

Номінальний ВВП прогнозується на рівні 6,434 трлн грн цьогоріч, 7,64 трлн грн - наступного року і 8,858 трлн грн 2025 року за поточного курсу 36,8716 грн/$1.

Передбачається, що в результаті державний прямий і гарантований борг зросте цього року з 78,5% ВВП до 87,1% ВВП, наступного - до 96,7% ВВП, а 2025 року - до 98,5% ВВП, після чого почне скорочуватися.

З урахуванням зростання дефіциту поточного рахунку з 4,6% ВВП цьогоріч до 7,1% ВВП наступного року і 9% ВВП 2025 року, міжнародні резерви Нацбанку незначно збільшаться: з $39,5 млрд цьогоріч до $40,9 млрд наступного року і $41,0 млрд 2025 року.

Чотирирічна програма EFF була затверджена 31 березня цього року, перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, а другий у розмірі SDR664 млн ($890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня. Плановий графік програми передбачав виділення Україні ще двох таких траншів у середині жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець червня і грудня цього року відповідно. Очікується, що третій транш у розмірі $881 млн за поточним курсом надійде найближчими днями.

На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,216 млрд) у середині червня наступного року, а потім по SDR835 млн ($1108 млн) на початку вересня і грудня.

На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн ($908 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн ($1,28 млрд).

Спочатку сумарний пакет допомоги оцінювався на чотири роки дії програми від $115 млрд за базового припущення про завершення війни в середині 2024 року до $140 млрд за негативного сценарію її затягування. Наразі він оцінюється в $122 млрд.