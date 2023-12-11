Кількість перевірок українських перевізників у Польщі зросла

Польща посилила контроль за українськими перевізниками, збільшивши кількість їх перевірок; послаблень очікувати не варто, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Польська сторона пообіцяла здійснювати суворіший і масштабніший контроль саме українських перевізників. Ви знаєте, що на стороні Польщі зросла кількість перевірок українських автомобілів", - сказав він під час зустрічі з українськими перевізниками в понеділок.

За словами заступника міністра, на одній із пресконференцій міністр інфраструктури Польщі повідомив про 15 тис. перевірених українських автомобілів. У низці випадків було виявлено порушення водіями режиму відпочинку і роботи, технічного стану транспортних засобів, відсутність аптечок, також виникали питання щодо наявності необхідних документів.

Крім того, про порушення, які виявляють в українських перевізників, заявляли представники Болгарії на зустрічі міністрів транспорту в Європейській комісії.

Заступник міністра закликав перевізників зменшити кількість допущених порушень, щоб не створювати проблем під час пролонгації угоди про лібералізацію перевезень, так званого транспортного безвізу в майбутньому.

"Зважаючи на питання потенційного продовження угоди про лібералізацію перевезень, дуже важливо, щоб усіх вимог цієї угоди було дотримано, і щоб українська сторона якісно виконувала цю угоду. Висувається чимало вимог до перевізників, і ми хочемо, щоб наші перевізники були зразковими і в Україні, і на європейському ринку", - заявив Деркач.

Він також нагадав, що угода про лібералізацію забороняє українським перевізникам виконувати каботажні перевезення на території ЄС і поки що випадків порушення цієї норми не фіксувалося. "Можливо, поодинокі випадки і були, але на сьогодні офіційних даних нам не надала жодна з країн. І це дуже хороша історія", - сказав Деркач.

Раніше повідомлялося, що блокада польськими перевізниками пункту пропуску (ПП) "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Україною завершилася.

Через протест польських перевізників, який розпочався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягали десятків кілометрів. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%. У четвер, 22 листопада, блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика", незаблокованими залишилися тільки пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Організатори блокади, які вимагають скасування запровадженого з війною "транспортного безвізу" для України, повідомляли, що згідно з офіційним дозволом місцевої влади, вона триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи про її продовження до лютого, тоді як українська сторона сподівається на розблокування кордону після очікуваного на початку наступного тижня приходу в Польщі до влади нового уряду під керівництвом Дональда Туска.

До польських перевізників після попереджувальної акції в листопаді з 1 грудня приєдналися словацькі, заблокувавши єдиний ПП на кордоні з Україною. Увечері 4 грудня вони припинили протест, проте сьогодні, 11 грудня, відновили.