Економіка

12:39 11.12.2023

Дефіцит потужності в енергосистемі зберігається п'ятий день поспіль - "Укренерго"

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Дефіцит потужності в енергосистемі зберігається п'ятий день поспіль - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" п'ятий день фіксує дефіцит потужності в енергосистемі й залучає аварійну допомогу з країн Європи для його покриття.

Згідно з повідомленням компанії в телеграм-каналі в понеділок, причинами дефіциту є недостатній обсяг генерації на тлі високого споживання в країні.

"Сьогодні одразу три енергоблоки не включились у роботу у визначений час через подовження терміну аварійного ремонту. На інших блоках ТЕС тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність у всій країні", - пояснив системний оператор.

Згідно з розрахунками його диспетчерського центру на ранок понеділка, споживання перевищує прогнозний рівень на 2,2%, що еквівалентно роботі щонайменше двох додаткових блоків ТЕС, потужностей яких поки що немає.

В окремих областях до зростання споживання призводить і погіршення погодних умов – сильний вітер й ожеледиця.

Водночас лімітів споживання в регіонах не запроваджували, графіків відключень не застосовували й не прогнозують, запевняє "Укренерго".

Для уникнення цих відключень системний оператор у понеділок залучає аварійну допомогу з Румунії з 10:00 до 17:00 та з Польщі з 11:00 до 14:00. У неділю, попри вихідний, її також залучали: з Румунії та Польщі з 14:00 до 18:00 сумарною величиною 1400 МВт-год. До цього, як повідомлялося, аварійну допомогу залучали й 7-9 грудня третину доби на потужності від 700 до 300 МВт залежно від дня.

На тлі такої ситуації "Укренерго" закликає економно споживати електроенергію.

Експорт е/е не здійснюється тривалий час, імпорт здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 2 306 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 388 МВт (наприклад, у суботу було 5,2 тис. МВт-год імпорту).

"Укренерго" також зазначило, що 10 грудня через технічні пошкодження виведено з роботи високовольтну повітряну лінію 220 кВ, тривають відновлювальні роботи, знеструмлення споживачів не було.

Водночас на ранок 11 грудня через негоду знеструмлені 70 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, після нічної атаки російських агресорів балістичними ракетами в Києві знеструмлено 120 споживачів.

Теги: #електроенергія #дефіцит

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