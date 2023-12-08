ЄС обмірковує заборону компаніям з РФ і Білорусі використовувати ГТС країн Союзу і резервувати потужності терміналів СПГ - FT

ЄС розглядає надання країнам-членам можливості запроваджувати заборону на закупівлі газотранспортних потужностей і обсягів у сховищах для Росії та Білорусі, пише у п'ятницю The Financial Times.

Згідно з пропонованим Брюсселем проєктом, з яким ознайомилися журналісти видання, у разі схвалення ініціативи країни ЄС зможуть забороняти російським і білоруським компаніям закуповувати потужності для прокачування газу в європейських газопроводах і зберігання на СПГ-терміналах.

Співрозмовник видання, неназваний високопоставлений чиновник ЄС, сказав, що ця пропозиція може закласти основу для того, щоб європейські енергетичні компанії змогли виходити з контрактів із російськими постачальниками без виплати значних компенсацій.

Відповідно до пропозицій, країни ЄС "з міркувань безпеки" зможуть "частково, або в разі, якщо це буде виправдано, повністю обмежувати" доступ російських і білоруських газових операторів до європейської інфраструктури.

Очікується, що ініціативу розглянуть у Європейському парламенті пізніше у п'ятницю. Остаточну версію повинні будуть схвалити і в Європарламенті, і на рівні країн-членів ЄС, зазначає The Financial Times.