Економіка

21:06 07.12.2023

Україна повністю замістила постачання з РФ запчастин до атомних реакторів

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Україна повністю замістила постачання з РФ запчастин до атомних реакторів

Україна повністю відмовилася від постачань запасних частин для атомних реакторів із Російської Федерації і змогла замістити їх власним виробництвом або виробництвом у країнах-партнерах, повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Коли почалася військова агресія Росії, ми повністю відмовилися від поставок із цієї країни і замістили це власним виробництвом або виробництвом у наших країнах-партнерах", - сказав Котін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в четвер увечері.

"Ось один приклад - вкладиші для реакторів ВВЕР-440, які виробляли тільки в Росії. Разом із нашим американським партнером Westinghouse ми порушили монополію Росії на виробництво палива для таких реакторів, але, крім цього, потрібні ще й вкладиші. І тепер ми їх можемо виробляти", - додав глава НАЕК.

Крім того, він зазначив, що Україна стоїть на шляху розвитку технології малих модульних реакторів, і це також пов'язується з концепцією створення українського хабу ядерних технологій, до чого прагне "Енергоатом".

"Ми уважно відстежуємо технології ММР усіх провідних компаній, з багатьма є меморандуми і ми плануємо підписувати угоди щодо будівництва в Україні заводів із виробництва компонентів для таких реакторів", - зазначив він.

За словами Котіна, ММР - це перспективний напрям і згодом хаб ядерних технологій, який "постачатиме і потужності, і електроенергію, і обладнання, і компоненти для ММР іншим країнам".

Як повідомлялося, у квітні 2023 року "Енергоатом" і Holtec підписали угоду про будівництво заводу з виготовлення компонентів для ММР. Документом було задекларовано план встановлення до 20 реакторів SMR в Україні.

Україна у вересні 2023 року вперше здійснила завантаження ядерного палива Westinghouse у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС. Американське паливо працюватиме в активній зоні реактора з російським, з подальшим його повним заміщенням.

Спочатку проєкт початку експлуатації палива Westinghouse планувалося запустити 2025 року, але після початку повномасштабної російської агресії вдалося істотно скоротити терміни виробництва цього палива у Швеції.

Таким чином, "Енергоатом" став першою у світі енергогенеруючою компанією, що експлуатує реактори радянського дизайну, яка реалізувала проєкт з диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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