Економіка

10:35 07.12.2023

Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

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Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі $1 млрд і готова збільшити загальну суму допомоги до $4,5 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Японії та прем'єр-міністру Фуміо Кісіді за рішення надати Україні додаткову допомогу в розмірі $1 млрд, а також за їхню готовність збільшити загальну суму до $4,5 млрд", - написав він у соціальній мережі Х (раніше - Твіттер) у четвер.

Президент наголосив, що "це значна підтримка для відновлення України та нашої економіки".

"Японія твердо стоїть на боці України і нашого народу. Ми продовжуватимемо працювати разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу", - упевнений Зеленський.

Теги: #україна #японія #фіндопомога

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