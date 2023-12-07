Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу на $1 млрд

Японія надасть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі $1 млрд і готова збільшити загальну суму допомоги до $4,5 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Японії та прем'єр-міністру Фуміо Кісіді за рішення надати Україні додаткову допомогу в розмірі $1 млрд, а також за їхню готовність збільшити загальну суму до $4,5 млрд", - написав він у соціальній мережі Х (раніше - Твіттер) у четвер.

Президент наголосив, що "це значна підтримка для відновлення України та нашої економіки".

"Японія твердо стоїть на боці України і нашого народу. Ми продовжуватимемо працювати разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу", - упевнений Зеленський.