Економіка

10:48 02.12.2023

На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут - Енергоатом

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На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут - Енергоатом

У ніч на суботу на Запорізькій АЕС стався черговий блекаут, повідомляє Енергоатом.

"На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут: є загроза радіаційній безпеці", - йдеться в повідомленні Енергоатому в суботу вранці в телеграм-каналі.

Як повідомляється, увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі, якою станція отримувала живлення від української енергосистеми.

О 02:31 під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС - Дніпровська".

У зв'язку з повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення своїх потреб від дизельгенераторів. Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці.

 

Теги: #енергетика #енергоатом #заес

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