Санкційне майно реалізовуватиметься на онлайн-аукціонах у "Прозорро.Продажі" - постанова

Санкційні активи реалізовуватимуться через онлайн-аукціони в державній електронній торговельній системі "Прозорро.Продажі", відповідний Порядок управління санкційним майном затвердив Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства економіки наприкінці листопада 2023 року.

"Уряд послідовно впроваджує найкращі практики управління державними активами через їхній продаж на прозорих і конкурентних електронних аукціонах", - прокоментував ухвалений документ заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, порядок створює комплексну законодавчу рамку для управління різними активами, пов'язаними з країною-агресором, а також підвищує довіру потенційних інвесторів до системи управління публічним майном і сприяє залученню довгострокових інвестицій, що є пріоритетом на найближчі роки.

Мінекономіки нагадало, що уряд схвалив таке рішення на виконання чинного з червня цього року закону 3137-IX, яким внесено зміни до санкційного законодавства, і тепер закон та порядок визначають процедури реалізації стягненого санкційного майна - активів, які належали резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

Згідно з цими документами, організатором електронних торгів із продажу санкційного майна в системі "Прозорро.Продажі" буде Фонд державного майна (ФДМ), а гроші від його продажу та оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"ФДМ реалізовує державне майно на онлайн-аукціонах у системі "Прозорро.Продажі" вже понад п'ять із половиною років, і за цей час до держбюджету надійшло майже 12 млрд грн. Реалізація санкційного майна через "Прозорро.Продажі" дасть змогу також прозоро і конкурентно управляти ним на користь держави", - зазначив СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут.

Він нагадав, що на сьогодні вже є ухвалені рішення Кабінету Міністрів щодо реалізації в системі "Прозорро.Продажі" заарештованих активів в управлінні АРМА, а також конфіскованих російських активів.

Уточнюється, що учасники аукціонів із продажу санкційного майна зможуть брати участь у них, зареєструвавшись через один з акредитованих у системі "Прозорро.Продажі" майданчиків, актуальний перелік яких завжди доступний на сайті prozorro.sale, де розміщуватиметься й уся інформація щодо онлайн-аукціонів із продажу санкційних активів.

Функція державної електронної торгової системи "Прозорро.Продажі" - забезпечити неможливість втручання будь-кого в перебіг торгів, рівний доступ кожного до аукціону, а також можливість будь-кому в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами, наголошується в релізі.

АТ "Прозорро.Продажі" перебуває у 100% державній власності та підпорядковується Мінекономіки, забезпечує роботу електронної торговельної системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з реалізації публічних активів. За понад сім років роботи онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі" допомогли залучити до бюджетів різних рівнів понад 80 млрд грн.