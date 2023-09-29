Економіка

10:29 29.09.2023

У Німеччині схвалили створення спільного підприємства Rheinmetall та українського оборонпрому

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У Німеччині схвалили створення спільного підприємства Rheinmetall та українського оборонпрому

Федеральне управління картелів Німеччини дозволило створити спільне підприємство німецьким концерном Rheinmetall та українською оборонною промисловістю, повідомляється на сайті Rheinmetall у четвер.

"Стратегічна співпраця між Rheinmetall та українською державною "Українською оборонною промисловістю" (УОП), колишнім "Укроборонпромом", яка розпочалася в травні 2023 року, зробила ще один крок уперед. 28 вересня Федеральне управління картелів Німеччини Bundeskartellamt розчистило шлях до створення спільного підприємства між Rheinmetall Landsysteme GmbH і "УОП" у Києві. Заявки на отримання дозволу від інших відповідних відомств уже подано, й очікується, що їх буде отримано найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

У пресрелізі Федерального управління картелів Німеччини від 28 вересня йдеться про те, що спільне підприємство базуватиметься в Києві та опікуватиметься сервісним обслуговуванням, а також складанням, виробництвом і розробленням військової техніки. "На початковому етапі воно працюватиме виключно в Україні. У Німеччині не буде жодних конкурентних збігів, і немає жодних ознак занепокоєння з приводу конкуренції. Bundeskartellamt схвалив угоду протягом одного місяця", - йдеться в повідомленні.

У Rheinmetall наголошують, що співпраця з "УОП" спрямована на зміцнення оборонного сектору України та, в кінцевому підсумку, національної безпеки країни шляхом поступового створення спільних можливостей у сфері оборонних технологій в Україні. Згідно з угодою, Україна отримає вигоду від комплексного передання технологій; створення потенціалу оборонних технологій всередині країни; додаткової місцевої доданої вартості; від оперативного постачання військового обладнання з Німеччини.

Як перший крок співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні та ремонті машин, переданих Україні в межах багатосторонньої програми уряду Німеччини Ringtausch, а також техніки, безпосередньо поставленої в Україну з Німеччини. Пізніше на основі комплексного передання технологій мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні. У перспективі співпраця Rheinmetall і UDI може також передбачати спільне розроблення військових систем колективами українських і німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту Україною.

Теги: #опк #укроборонпром #rheinmetall_ag

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