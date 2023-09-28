ПрАТ "УкрАВТО" рішенням власника буде реорганізовано в ТОВ

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) "Українська автомобільна корпорація" ("УкрАВТО") буде реорганізовано в товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "УкрАВТО" з метою оптимізації витрат.

Згідно з повідомленням корпорації в системі розкриття інформації НКЦПФР, таке рішення ухвалив власник і єдиний акціонер АТ "УкрАВТО" Таріел Васадзе 13 вересня.

Статутний капітал правонаступника - 141,58 млн грн, коефіцієнт конвертації акцій (номінал 15 грн) у частки в статутному капіталі ТОВ - 1.

У пресслужбі "УкрАВТО" агентству "Інтерфакс-Україна" зазначили, що реорганізація шляхом перетворення компанії має суто формальний характер і не передбачає жодних змін у складі акціонерів, розмірі статутного капіталу, структурі управління та складі правління і наглядової ради. Види діяльності компанії та список її дочірніх підприємств залишаються незмінними.

"Ми давно планували відмовитися від організаційно-правової форми АТ, у рамках якої компанія працювала з моменту створення в 90-х роках минулого століття. Адже ця "історична" форма давно втратила для нас свою актуальність", - цитує пресслужба начальника юридичного департаменту УкрАВТО Ігоря Сенюту.

У корпорації додали, що, за оцінками експертів, форма акціонерних товариств цілком виправдана, коли компанія має понад 100 акціонерів - мажоритарних і міноритарних, і захист інтересів міноритарних акціонерів забезпечує регулятор - Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку.

"Наприкінці минулого сторіччя в УкрАВТО було понад 3 600 акціонерів, тож форма акціонерного товариства була логічною і чи не єдиною можливою. Форма Акціонерного товариства не є оптимальною для суб'єкта господарювання, кількість власників якого обмежена", - пояснюють у пресслужбі.

Сенюта додав, що організаційно-правова форма АТ розроблялася для компаній, які активно працюють на фондовому ринку, але на практиці фондового ринку в Україні не існує, тому й використання компаніями цієї форми з роками стає дедалі менш раціональним і невиправдано затратним.

"Можна сказати, що останні декілька років держава провадить свідому політику, спрямовану на те, щоб усі "історичні" акціонерні товариства перетворювались у ТОВ – і це цілком логічно", - вважає він.

ТОВ "УкрАВТО" буде повним правонаступником усіх прав та обов'язків АТ "УкрАВТО". Компанія зберігає код ЄДРПОУ та інші ідентифікатори, що використовуються під час обліку в податкових органах.

"Увесь обсяг необхідної звітності буде, як і раніше, передаватися державним контролюючим органам і оприлюднюватися згідно з вимогами чинного законодавства. Для дочірніх компаній, що входять в "УкрАВТО", процес перереєстрації відбуватиметься автоматично", - зазначають у пресслужбі.

Корпорація "УкрАВТО" - найбільший оператор ринку нових автомобілів і послуг сервісу, продажу запасних частин в Україні. До структури корпорації (станом на початок 2022 року) входило близько 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб'юторські та дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також Запорізький автозавод.

На сайті компанії та в системі розкриття інформації НКЦПФР відсутня фінансова звітність корпорації за 2022 рік, а у 2021 році її консолідований чистий прибуток становив 1,27 млрд грн, консолідований чистий дохід - 25,5 млрд грн.