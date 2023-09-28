УЗА закликає заспокоїтися і відпрацювати технічні питання експорту українського зерна до Польщі

Українська та польська сторони активно працюють над технічними питаннями вирішення регулювання українського експорту зерна до Польщі, зокрема, над ліцензуванням українського експорту за узгодженням із країною призначення і щодо його транзиту через Польщу, повідомили в Українській зерновій асоціації (УЗА).

Згідно з повідомленням, в УЗА впевнені, що Україна і Польща спокійно дійдуть згоди щодо експорту зерна та узгодять механізми контролю і транзиту зерна.

"Жодні голосні політичні заяви не мають впливу на вирішення технічних питань робочими групами, зокрема за участі Єврокомісії. А емоційні політичні заяви варто розглядати як даність під час виборчого процесу і зацікавленість політиків до привернення уваги виборця", - наводить пресслужба УЗА слова президента асоціації Миколи Горбачьова.

У бізнес-об'єднанні нагадали, що нещодавно агарні міністри України та Польщі Микола Сольський і Роберт Телюс обговорили запропонований Україною механізм ліцензування експорту чотирьох видів продукції (пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику) до сусідніх країн ЄС, погоджений з Єврокомісією.

Польський міністр позитивно оцінив запропонований механізм ліцензування українського експорту, за якого Польща та інші країни-сусіди матимуть можливість вирішувати потреби їхніх ринків. Наприклад, експорт зерна до Польщі буде можливий, якщо польський уряд дасть згоду на імпорт конкретного зерна певного обсягу до Польщі, пояснили в УЗА.

У профільній асоціації наголосили, що Польща взяла тиждень на розгляд української пропозиції, і нагадали слова Телюса про те, що потрібно заспокоїти ситуацію і розробити механізми, які ефективно забезпечуватимуть транзит українського зерна в ті регіони, де воно потрібне.

Як повідомлялося, Єврокомісія 15 вересня оголосила, що не продовжуватиме обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'яти сусідніх із нею країн ЄС (Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини) із деякими умовами, що дадуть змогу уникнути нового різкого зростання поставок.

Обмеження було запроваджено 2 травня, вони стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи. Ці п'ять східноєвропейських країн - членів ЄС стверджували, що українська агропродукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди їхньому агросектору.

Після зняття обмежень Польща, Угорщина і Словаччина запровадили односторонні заборони, а Болгарія задумалася про квотування імпорту українського соняшнику. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок ріпакової макухи та шроту, а також кукурудзяних висівок, пшеничного борошна і похідних товарів. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

Україна подала позов до СОТ, звинувативши Польщу, Угорщину та Словаччину в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.