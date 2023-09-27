Економіка

10:46 27.09.2023

Українські порти залишили 50 зі 100 суден заблокованих після повномасштабного вторгнення - моніторингова група

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Українські порти залишили 50 зі 100 суден заблокованих після повномасштабного вторгнення - моніторингова група

В українських портах станом на 26 вересня залишалася лише половина зі 100 суден, що були заблоковані після початку повномасштабного вторгнення, повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у фейсбуці.

"Станом на 26 вересня зі 100 суден, що були заблоковані в українських портах на 24 лютого 2022 року, залишаються 50 суден: 29 з них – в портах Миколаївської області, 14 – в Херсоні, 5 – в Маріуполі. В портах Одеської області з різних причин залишаються два морських судна з числа 41, що були блоковані 24 лютого", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що з 50 суден 15 належать судновласникам із країн ЄС (Греції - вісім, Мальти - три, по одному судну Болгарії, Німеччини, Естонії, Данії), 14 - судновласникам із Туреччини, вісім - з України.

Серед інших судновласників, чиї судна заблоковані в українських портах, - компанії з Норвегії та Китаю, Великої Британії, Чорногорії, Бангладеш, Маршаллових островів, Лівану, Єгипту, Сінгапуру.

У порту "Чорноморськ" залишається і балкер EMMAKRIS III, який було затримано в липні 2022 року на вимогу Генпрокуратури в межах розслідування щодо його російського власника, повідомляється в тексті оновленої бази заблокованих суден моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень і редакції BlackSeaNews.

На момент початку повномасштабного вторгнення в морських торговельних портах на Чорному та Азовських морях, окрім окупованого Кримського півострова, перебували 100 комерційних суден (без урахування суден портового флоту). Судна не змогли залишити портів в умовах морської блокади з боку РФ. 34 зі 100 суден належали компаніям-судновласникам із країн ЄС (21 - Греції), ще 24 - судновласникам із Туреччини.

"Більшість суден прийшли під завантаження до українських портів буквально за день-два до початку повномасштабної війни. Частина суден на той момент перебувала в ремонтах на відповідних судноремонтних заводах у портах Чорноморська та Херсона", - уточнюють у звіті моніторингової групи.

Раніше речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що, за останніми даними, з Одеських портів за тимчасовим гуманітарним коридором вийшло вже сім суден.

У ВМС ЗСУ наголосили, що наразі небезпека в Чорному морі є саме через авіацію та ракетне озброєння. Водночас корабельні угруповання ворог уже не заводить до акваторії, оскільки боїться їх знищення.

 

Теги: #судна #чорне_море #порти

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