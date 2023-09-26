Шмигаль підписав постанову про верифікацію експорту українського зерна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову Кабінету Міністрів про запровадження механізму верифікації та узгодження чотирьох груп українського аграрного експорту, зокрема пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, до Румунії, Болгарії, Польщі, Словаччини та Угорщини.

"Цей механізм Україна представила в межах плану для вирішення зернової кризи, який підтримала Європейська комісія. Чотири країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження й пропозиції та готові до обговорення. І лише одна держава проти. На жаль, у нас немає цьому ані логічного, ані економічного пояснення", - написав він у телеграм-каналі.

Прем'єр-міністр не уточнив, яка саме країна не підтримала запропонований Україною механізм контролю експорту українського зерна.

За його інформацією, Україна готує відповідні документи (щодо верифікації експорту українського зерна - ІФ-У) з Румунією та Болгарією.

Шмигаль подякував Румунії та Болгарії за те, що вони не порушували торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію і не вводили односторонніх обмежень проти імпорту українських агротоварів.