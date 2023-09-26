Шмигаль про зернову кризу: Ми завжди готові йти на конструктивний діалог, але не на політичні ігри

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував сусіднім країнам Європейського Союзу, які готові до компромісу та діалогу в зерновому питанні.

"Ми щиро вдячні нашим партнерам з Європейської комісії за координацію в питанні експорту української аграрної продукції. В умовах російської чорноморської блокади, під час майже щоденних атак на наші зерносховища та порти. В умовах, коли забезпечення наших сил безпеки й оборони прямо залежить від наших доходів, нам потрібен аграрний експорт", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що розмови про те, що українське продовольство шкодить польським, словацьким чи угорським фермерам, є спекуляцією. "Наше зерно суттєво не впливає на ціни в сусідніх державах, тоді як наші аграрії перебувають у набагато гіршому й важчому становищі, ніж їхні західні колеги. У нас немає і ніколи не було мети зашкодити фермерам сусідніх країн", - додав він.

Шмигаль нагадав, що для вирішення "зернової кризи" Україна представила свій план, і Європейська комісія його підтримала. Зокрема, йдеться про механізм верифікації та авторизації чотирьох видів аграрної продукції. За словами прем'єра, 28 вересня буде наступна зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту, де ці пропозиції буде фіналізовано, щоб план почав діяти якомога швидше.

"Чотири країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження та пропозиції і готові до обговорення. І лише одна держава проти. На жаль... У нас немає цьому ані логічного, ані економічного пояснення", - поскаржився Шмигаль.

Також він розповів, що підписав постанову про впровадження механізму верифікації та узгодження чотирьох груп українського аграрного експорту для п'яти сусідніх країн. "Уже готуємо до підписання документи з Румунією та Болгарією. Ці країни не порушували торговельних правил Євросоюзу та Угоду про асоціацію і не вводили односторонні обмеження. Дякую за це, Україна дуже цінує відповідальне партнерство. Вдячні всім сусідам, які відкриті до компромісу. У свою чергу завжди готові йти на конструктивний діалог. Саме на діалог, а не на політичні ігри, де ставка занадто висока - наша єдність і наша солідарність", - наголосив прем'єр.

"Тому вкотре закликаю бути єдиними у захисті наших спільних цінностей, у захисті нашого спільного майбутнього, у захисті нашого спільного європейського дому", - резюмував Шмигаль.